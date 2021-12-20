Как одеться на Новый год, чтобы задобрить Черного Тигра: советы тантролога

Самый любимый праздник уже совсем близко. Это время перемен, подведения итогов и планов. Но, чтобы оставить трудности позади и начать новую жизнь, наступающий год нужно встретить правильно. Как себя вести и что надеть — рассказали тантролог Алекс Айвенго и создатель бренда одежды Tender Cashmere Юлия Махова.

2022-й — время трансформаций

Хозяин предстоящего года — Черный Водяной Тигр. Он обладает смелостью, решительностью, готов к изменениям и движению вперед. Именно этих качеств так часто не хватает в жизни, чтобы начать действовать.