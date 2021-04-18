Агата Муцениеце призналась, что после развода стала больше зарабатывать

Уже почти год прошел после громкого развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Пара официально развелась летом 2020 года. В браке, который продлился 10 лет, у актеров родились двое детей.

Звезда сериала «Закрытая школа» не скрывает, что решение поставить точку в отношениях далось ей тяжело. Но сейчас актриса уверена, что все было к лучшему. На Агату посыпались предложения о съемках в кино и рекламе, благодаря которым заработок знаменитости прилично увеличился. Сегодня актриса может позволить себе больше, чем в браке.

«Я стала больше зарабатывать, это факт. Когда я переехала в квартиру и зашла в гардеробную, то с удивлением обнаружила, что у меня нет ни одной дорогой вещи. Будучи замужем, я всегда считала, что все лучшее надо в семью, детям и во многом себя ограничивала», — рассказала актриса журналу Hello.

Сейчас актриса с легкостью может позволить себе куртку за 300 тысяч рублей и другие дорогие вещи. Но, как признается мама двоих детей, она мечтает о загородной даче с садом намного больше.