Бондарчук «не заметил» бывшую жену с новым мужем на премьере «Чернобыля»

Он сделал вид, что не замечает пришедших в зал экс-супругу, модель Светлану Бондарчук, и ее нового мужа, фотографа Сергея Харченко. Режисер не стал разговаривать с ними, что многим бросилось в глаза.

Бондарчук при этом активно общался с другими гостями вечера. Он раздавал автографы поклонникам. Как пишет KP.Ru, мужчина также показывал фотографии сына на телефоне некоторым гостям. Нынешняя супруга звезды, Паулина Андреева, на мероприятие не пришла.