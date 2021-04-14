Бондарчук «не заметил» бывшую жену с новым мужем на премьере «Чернобыля»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Он сделал вид, что не замечает пришедших в зал экс-супругу, модель Светлану Бондарчук, и ее нового мужа, фотографа Сергея Харченко. Режисер не стал разговаривать с ними, что многим бросилось в глаза.
Бондарчук при этом активно общался с другими гостями вечера. Он раздавал автографы поклонникам. Как пишет KP.Ru, мужчина также показывал фотографии сына на телефоне некоторым гостям. Нынешняя супруга звезды, Паулина Андреева, на мероприятие не пришла.
Звезда «Метода» Паулина Андреева подарила Федору Бондарчуку сына 2 марта. Мальчика назвали Иваном. Радостным событием с подписчиками поделилась сама молодая мама в своем микроблоге. У режиссера и актера есть еще двое детей, Сергей и Варвара, от предыдущего брака со Светланой Рудской.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились 17 сентября 2019 года. Свадебная церемония прошла в Петербурге и была закрытой, только для самых близких друзей и родственников, прессу на мероприятие не допустили. Жених с невестой заранее просили гостей не делать фото и видео их торжества и даже вручили кнопочные телефоны тем, кому обязательно нужно было быть на связи. В старинном особняке в центре Северной столицы состоялась торжественная часть бракосочетания с 200 гостями.
Фото: Global Look Press, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!