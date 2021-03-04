Собчак назвала роковую ошибку Шнурова с Матильдой — «Он ее профукал»
Фото: Global Look Press
Матильда Шнурова (Мозговая) была третьей женой солиста «Ленинграда». До этого он состоял в браке со Светланой Костицыной и Марией Исмагиловой. В августе 2018 года Шнуров развелся с Матильдой после восьми лет совместной жизни и сочетался узами брака с Абрамовой.
По мнению поклонников певца, новые отношения Шнурова не пошли ему на пользу. Изменился его стиль: Сергей начал чаще носить строгие костюмы, завершил свою деятельность в легендарной группе «Ленинград» и ушел в политику. Многие фанаты считают, что с Абрамовой Шнуров стал скучным. По мнению Собчак, такие перемены в жизни артиста связаны с изменениями в его личной жизни.
«Я очень люблю Матильду. Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее профукал. Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно», - отметила телеведущая.
По мнению Собчак, Абрамова поступает так, чтобы ей было выгодно. «Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, другим людям, а тут уже все - ФСБ, Борис Титов, партия», - перечислила она. Собчак упомянула музыканта во время беседы с Ириной Смелой - экс- супругой Ильи Прусикина, лидера музыкального коллектива Little Big.
В декабре лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что в 2021 году снова станет отцом. О грядущем пополнении в семье он рассказал в присущей ему манере – стихотворно, посвятив нежные строки своей жене Ольге Абрамовой. Если для него ребенок станет третьим - у него есть дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от Светланы Костицыной, то для Ольги - первым.
Фото: Instagram/@shnurovs, Global Look Press
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