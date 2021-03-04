Собчак назвала роковую ошибку Шнурова с Матильдой — «Он ее профукал»

«Я очень люблю Матильду. Считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ее профукал. Вот новая женщина для него, конечно, делает хуже, но для себя все грамотно», - отметила телеведущая.

По мнению Собчак, Абрамова поступает так, чтобы ей было выгодно. «Пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, другим людям, а тут уже все - ФСБ, Борис Титов, партия», - перечислила она. Собчак упомянула музыканта во время беседы с Ириной Смелой - экс- супругой Ильи Прусикина, лидера музыкального коллектива Little Big.

В декабре лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что в 2021 году снова станет отцом. О грядущем пополнении в семье он рассказал в присущей ему манере – стихотворно, посвятив нежные строки своей жене Ольге Абрамовой. Если для него ребенок станет третьим - у него есть дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от Светланы Костицыной, то для Ольги - первым.