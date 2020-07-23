Памела Андерсон показала, как выглядеть соблазнительно в рабочей спецовке

На контрасте с другими образами Андерсон этот выдался скромным. Соблазнительная блондинка продолжает интриговать поклонников и разбивать сердца. В конце января 2020 года актриса тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. Их брак продлился 12 дней. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @pamelaanderson, Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!