Памела Андерсон показала, как выглядеть соблазнительно в рабочей спецовке
Фото: Globallook
Андерсон демонстрирует аутфит, который выбрала для перелета. Звезда «Спасателей Малибу» позирует в остромодном комбинезоне, напоминающем спецодежду: свободные брюки, крупные накладные карманы, короткий рукав и верх, дерзко расстегнутый на первую пуговицу. Низы нарочито небрежно подвернуты и открывают ремешки остроносых слингбэков на экстремально высоких шпильках.
Дополнен look кожаной сумкой с металлическими заклепками, да и защитный экран вписался в него весьма гармонично. Не забыла актриса и о безопасности, завершив образ маской с растительным принтом. Свободный ромпер скрыл изгибы фигуры, однако, Памела преподала урок по применению oversize и рассказала, как выглядеть в нем женственно.
На контрасте с другими образами Андерсон этот выдался скромным. Соблазнительная блондинка продолжает интриговать поклонников и разбивать сердца. В конце января 2020 года актриса тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера Джона Питерса. Их брак продлился 12 дней. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @pamelaanderson, Globallook
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