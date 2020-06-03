52-летняя Памела Андерсон с длинными красными волосами и в чулках снялась в смелой фотосессии
Фото: Getty Images
52-летняя Памела Андерсон продолжает будоражить умы фанатов по всему миру. Модель и актриса делится с поклонниками фотографиями со съемок и каждый раз собирает множество комплиментов.
В очередной раз «спасательница Малибу» поделилась кадрами «горячей» фотосессии, во время которой позировала в чулках, шелковом боди и с длинными розовыми волосами.
«Наконец-то новое яркое фото» (обычно Андерсон публикует черно-белые снимки, — прим. ред.), «Ты на самом деле одна такая», «Обожаю красные волосы», «Какая красивая!», «Всплеск красного. Неподражаемая», — написали Памеле в комментариях.
Чуть позже модель опубликовала в своем микроблоге видео со съемок, где предстала в противоположном виде — с короткими белыми волосами.
Какой образ Памелы Андерсон вам понравился больше?
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East news, Panoramic/ Global Look press
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