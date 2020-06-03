52-летняя Памела Андерсон с длинными красными волосами и в чулках снялась в смелой фотосессии

52-летняя Памела Андерсон продолжает будоражить умы фанатов по всему миру. Модель и актриса делится с поклонниками фотографиями со съемок и каждый раз собирает множество комплиментов.

В очередной раз «спасательница Малибу» поделилась кадрами «горячей» фотосессии, во время которой позировала в чулках, шелковом боди и с длинными розовыми волосами.