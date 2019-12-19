Шикарные формы, костюм в обтяжку и океан: 52-летняя Памела Андерсон примерила образ спасателя Малибу

52-летняя Памела доказала, что в свои годы выглядит не менее привлекательно, чем во время съемок в сериале. Она позировала в обтягивающем плавательном костюме, подчеркнувшем ее идеальную фигуру и шикарные формы, и с доской для серфинга.

«Дикая вещь, кажется, я люблю это», — подписала она фото.