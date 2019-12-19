Шикарные формы, костюм в обтяжку и океан: 52-летняя Памела Андерсон примерила образ спасателя Малибу
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Фото: Getty Images
Актриса и модель Памела Андерсон в Австралии приняла участие в фотосессии на берегу океана. Там она примерила на себя образ спасателя Малибу из одноименного сериала, который прославил ее как актрису в 1990-х.
52-летняя Памела доказала, что в свои годы выглядит не менее привлекательно, чем во время съемок в сериале. Она позировала в обтягивающем плавательном костюме, подчеркнувшем ее идеальную фигуру и шикарные формы, и с доской для серфинга.
«Дикая вещь, кажется, я люблю это», — подписала она фото.
«Красавица», «Она все еще огонь», «Самая лучшая навсегда», «Моя любовь», «Великолепная», — похвалили Памелу в комментариях.
Сериал «Спасатели Малибу» выходил с 1989 по 2001 год и имел большой успех. В нем снялись такие актеры, как Памела Андерсон, Джейсон Момоа, Дэвид Хассельхофф и другие.
Фото: East News, Getty images, Panoramic/ Global Look press, Kinopoisk.ru
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