Недавно родившая Софья Эрнст блеснула точеной фигурой в шелковой комбинации
Фото: Instagram @sofyapavlovna
«Лето, гудбай»: Эрнст проводила тепла максимально стильно, выйдя на прогулку в стильном аутфите, выстроенном вокруг черного цвета. Звезда кино дефилировала по улицам города в дерзком шелковом платье-комбинации длины миди и разрезом, открывающим стройные ноги. Многодетная мама выглядит роскошно и смело щеголяет в блестящих босоножках шпильках головокружительной высоты. Финальными штрихами стали акценты в виде украшений с золотыми серьгами-кольцами и лаконичным браслетом в главной роли. Сам же образ естественный, с распущенными волосами и мягкими локонами. Ранее Софья раскрывала свой секрет, позволяющий помолодеть в считанные минуты с помощью прически.
Сама же Эрнст подчеркивает, что сейчас находится на полпути к прежней дородовой форме. Актриса не стесняется слегка округлившихся форм и с юмором демонстрирует их. Недавно звезда делилась фотографиями с отдыха на яхте, где позировала в смежном купальнике, без фильтров и ретуши. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @sofyapavlovna
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