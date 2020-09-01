Недавно родившая Софья Эрнст блеснула точеной фигурой в шелковой комбинации

Сама же Эрнст подчеркивает, что сейчас находится на полпути к прежней дородовой форме. Актриса не стесняется слегка округлившихся форм и с юмором демонстрирует их. Недавно звезда делилась фотографиями с отдыха на яхте, где позировала в смежном купальнике, без фильтров и ретуши. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @sofyapavlovna

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