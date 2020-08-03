«Минус 10 лет за 5 минут»: Софья Эрнст показала свой рецепт мгновенного омоложения
Фото: Instagram Софьи Эрнст
Часто совсем не связанные с молодостью кожи манипуляции помогают женщинам «сбросить» пару лет. Не так давно поклонники делали комплименты экс-«татушке» Юле Волковой — та нарастила длинные волосы и густую челку и стала казаться более нежной и юной. Ирина Безрукова выглядит намного моложе своих лет благодаря, в том числе, стилю — вещи расслабленного и спортивного кроя она надевает даже выходя в свет. У Софьи Эрнст тоже есть подобный секрет.
«Супер anti-age процедура, минус десять лет за пять минут! Заплетаете 2 косички и вуаля», — поделилась она.
Подписчики согласились с Софьей: с этой прической она выглядит очень юной. «Гениально!!!», «Реально», «Ой, я сначала подумала, что это фото из детства», «Вы такая прекрасная, словно Анна из "Холодного сердца"», «Пеппи Длинныйчулок», «Класс! Я думала, что это Ваша родственница-подросток», «Девочка, шестнадцать годиков», «1 сентября в школу?)))», «Мне тоже с косами 16 дают», — комментируют друзья и подписчики.
«Мне уже не поможет...))!», — кокетничает в комментариях Марина Зудина. «Вы и так прекрасны», — пишут ей в ответ. Нам кажется, у вдовы Олега Табакова свой секрет молодости — «смеющийся» взгляд и широкая улыбка.
Фото и видео: Instagram/@sofyapavlovna
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!