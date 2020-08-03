«Минус 10 лет за 5 минут»: Софья Эрнст показала свой рецепт мгновенного омоложения

Часто совсем не связанные с молодостью кожи манипуляции помогают женщинам «сбросить» пару лет. Не так давно поклонники делали комплименты экс-«татушке» Юле Волковой — та нарастила длинные волосы и густую челку и стала казаться более нежной и юной. Ирина Безрукова выглядит намного моложе своих лет благодаря, в том числе, стилю — вещи расслабленного и спортивного кроя она надевает даже выходя в свет. У Софьи Эрнст тоже есть подобный секрет.

«Супер anti-age процедура, минус десять лет за пять минут! Заплетаете 2 косички и вуаля», — поделилась она.