passion.ru
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Недавно родившая принцесса Беатрис вышла в свет в облегающем платье и ботфортах

В Лондоне состоялся частный прием по случаю выхода книги The Fendi Set. Гостей в залах Королевской академии художеств принимали дизайнер Ким Джонс и фотограф Николай фон Бисмарк. В числе присутствующих — селебрити, герои светских хроник и друзья модного Дома. Отметить событие приехала и принцесса Беатрис Йоркская, которая на один вечер оставила обязанности мамы и присоединилась к мероприятию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Беатрис Йоркская

Фото: Пресс-служба

Напомним, что в сентябре 2021 года ее высочество родила дочь от супруга — бизнесмена аристократического происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци. Прошло всего несколько месяцев, а Беатрис уже хвастается отличной формой. На приеме монаршая особа появилась в лаконичном платье длиной выше колен, добавила к нему тренч цвета Navy Blue и замшевые ботфорты.

Позировала фотографам и Кейт Мосс, которая пришла поддержать бойфренда Николая фон Бисмарка вместе с дочерью Лилой. 19-летняя красотка пошла по стопам мамы и даже выходила на подиум Fendi вместе с ней. Обе оказались на страницах нового издания.

Кейт и Лила Мосс

Кейт и Лила Мосс

Фото: Пресс-служба

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Фото: пресс-служба

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