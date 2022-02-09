Недавно родившая принцесса Беатрис вышла в свет в облегающем платье и ботфортах

Напомним, что в сентябре 2021 года ее высочество родила дочь от супруга — бизнесмена аристократического происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци. Прошло всего несколько месяцев, а Беатрис уже хвастается отличной формой. На приеме монаршая особа появилась в лаконичном платье длиной выше колен, добавила к нему тренч цвета Navy Blue и замшевые ботфорты.

Позировала фотографам и Кейт Мосс, которая пришла поддержать бойфренда Николая фон Бисмарка вместе с дочерью Лилой. 19-летняя красотка пошла по стопам мамы и даже выходила на подиум Fendi вместе с ней. Обе оказались на страницах нового издания.