Недавно родившая принцесса Беатрис вышла в свет в облегающем платье и ботфортах
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Фото: Пресс-служба
Напомним, что в сентябре 2021 года ее высочество родила дочь от супруга — бизнесмена аристократического происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци. Прошло всего несколько месяцев, а Беатрис уже хвастается отличной формой. На приеме монаршая особа появилась в лаконичном платье длиной выше колен, добавила к нему тренч цвета Navy Blue и замшевые ботфорты.
Позировала фотографам и Кейт Мосс, которая пришла поддержать бойфренда Николая фон Бисмарка вместе с дочерью Лилой. 19-летняя красотка пошла по стопам мамы и даже выходила на подиум Fendi вместе с ней. Обе оказались на страницах нового издания.
Фото: Пресс-служба
Ранее мы обсуждали новый образ Кейт Миддлтон, которая решила пойти поперек королевскому дресс-коду и вкусу самой Елизаветы II. Новый аутфит герцогини Кембриджской — в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба