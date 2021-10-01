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Принцесса Беатрис рассекретила имя первенца
Внучка Елизаветы II впервые стала мамой две недели назад. С тех пор поклонники самой популярной семьи в Великобритании гадали над именем нового члена королевского двора. Только сегодня на официальной странице Букингемского дворца в Instagram появилась информация о том, какое имя для новорожденной выбрали молодые родители.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Picture-alliance
Дочь 33-летней принцессы Беатрис и ее супруга Эдоардо Мапелли-Моцци назвали Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци.
Фото: @theroyalfamily/Instagram
«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци», — говорится в официальном сообщении.
Беатрис и Эдоардо обручились в 2019 году в Италии. Летом 2020 года пара поженилась в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. Первенец супругов родился 18 сентября 2021 года в больнице Челси и Вестминстер в Лондоне. Для Эдоардо Моцци дочь стала вторым ребенком, он также воспитывает сына Кристофера Вульфа от предыдущих отношений.
Фото: Picture-alliance, Instagram
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