Принцесса Беатрис рассекретила имя первенца

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци», — говорится в официальном сообщении.

Беатрис и Эдоардо обручились в 2019 году в Италии. Летом 2020 года пара поженилась в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. Первенец супругов родился 18 сентября 2021 года в больнице Челси и Вестминстер в Лондоне. Для Эдоардо Моцци дочь стала вторым ребенком, он также воспитывает сына Кристофера Вульфа от предыдущих отношений.