Долой дресс-код! Кейт Миддлтон похвасталась стройностью в брюках по фигуре
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Фото: GettyImages
Кейт Миддлтон носит брюки редко, но метко. Королевский протокол советует монаршим особам отдавать предпочтение юбкам элегантной длины, но даже Кэтрин, которая чтит традиции, этим правилом пренебрегает. И не зря: классические брюки полуприлегающего силуэта эффектно подчеркивают стройные ноги. В пару к ним герцогиня добавила базовый черный топ и увенчала комплект брутальным кожаным поясом.
Елизавета II бы не оценила: королева не любит черный цвет и носит его только во время траура. Кейт обыграла монохромный аутфит серым блейзером Smythe в актуальную клетку «принц Уэльский». Кстати, эта вещь в гардеробе Миддлтон уже давно — более 4 лет.
Фото: GettyImages
Не так давно из-за брюк у Кэтрин чуть не случился конфуз. Герцогиня приняла участие в тренировке регбистов, и настолько вошла в раж, что позволила членам команды поднять себя. В азарте монаршая особа едва не лишилась треников. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook