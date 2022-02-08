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Долой дресс-код! Кейт Миддлтон похвасталась стройностью в брюках по фигуре

Кейт Миддлтон продолжает следовать графику важных мероприятий. На этот раз — визит в центр поддержки родителей и детей в Лондоне. Герцогиня пообщалась с волонтерами и детьми, а заодно показала новый образ, который тут же разобрали на мелкие детали. Монаршая особа вновь решила не усложнять и сделала ставку на то, что уже есть в гардеробе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кейт Миддлтон

Фото: GettyImages

Кейт Миддлтон носит брюки редко, но метко. Королевский протокол советует монаршим особам отдавать предпочтение юбкам элегантной длины, но даже Кэтрин, которая чтит традиции, этим правилом пренебрегает. И не зря: классические брюки полуприлегающего силуэта эффектно подчеркивают стройные ноги. В пару к ним герцогиня добавила базовый черный топ и увенчала комплект брутальным кожаным поясом.

Елизавета II бы не оценила: королева не любит черный цвет и носит его только во время траура. Кейт обыграла монохромный аутфит серым блейзером Smythe в актуальную клетку «принц Уэльский». Кстати, эта вещь в гардеробе Миддлтон уже давно — более 4 лет.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: GettyImages

Не так давно из-за брюк у Кэтрин чуть не случился конфуз. Герцогиня приняла участие в тренировке регбистов, и настолько вошла в раж, что позволила членам команды поднять себя. В азарте монаршая особа едва не лишилась треников. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook

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