Долой дресс-код! Кейт Миддлтон похвасталась стройностью в брюках по фигуре

Кейт Миддлтон носит брюки редко, но метко. Королевский протокол советует монаршим особам отдавать предпочтение юбкам элегантной длины, но даже Кэтрин, которая чтит традиции, этим правилом пренебрегает. И не зря: классические брюки полуприлегающего силуэта эффектно подчеркивают стройные ноги. В пару к ним герцогиня добавила базовый черный топ и увенчала комплект брутальным кожаным поясом.

Елизавета II бы не оценила: королева не любит черный цвет и носит его только во время траура. Кейт обыграла монохромный аутфит серым блейзером Smythe в актуальную клетку «принц Уэльский». Кстати, эта вещь в гардеробе Миддлтон уже давно — более 4 лет.