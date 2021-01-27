58-летняя Деми Мур открыла кутюрный показ Fendi

Среди моделей — легендарные иконы девяностых: Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс (и уже не одна, а с 18-летней дочерью Лилой Грэйс). На показе также блеснула Белла Хадид, Адвоа Абоа и муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Закрывала шоу Наоми Кэмпбелл в «мраморном» платье со шлейфом.