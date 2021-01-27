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58-летняя Деми Мур открыла кутюрный показ Fendi

27 января модный Дом Fendi представил весенне-летнюю коллекцию в рамках Недели высокой моды в Париже. Знаковыми стали сразу два события: дебют нового арт-директора Кима Джонса и максимальная концентрация звезд на подиуме.

Открыла кутюрный показ Деми Мур, которая уверенно дефилировала в эффектном костюме из струящегося шелка. Экстремально глубокую линию декольте дополнили акцентные серьги-гиганты. Викторианские черты, активно цитируемые дебютантом Джонсом, воплотились в «монументальном» силуэте и подчеркнутой женственности.

Среди моделей — легендарные иконы девяностых: Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс (и уже не одна, а с 18-летней дочерью Лилой Грэйс). На показе также блеснула Белла Хадид, Адвоа Абоа и муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Закрывала шоу Наоми Кэмпбелл в «мраморном» платье со шлейфом.

Деми Мур

Фото: Eastnews

Вдохновение новый арт-директор черпал в романе Вирджинии Вульф «Орландо», главный герой которого за несколько веков прожил две жизни — сначала в теле мужчины, а затем переродился в женщину.

Кейт Мосс и ее дочь Лила

Фото: Eastnews

Модели дефилировали в лабиринте из стеклянных конструкций с зелеными растениями и деревьями. В главных ролях коллекции — брючные костюмы, брутальные галифе в паре с жокейскими сапогами, платья с невесомыми полупрозрачными деталями и наоборот — тяжеловесными плотными шлейфами.

Фото: Fendi.com / Eastnews

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