58-летняя Деми Мур открыла кутюрный показ Fendi
Открыла кутюрный показ Деми Мур, которая уверенно дефилировала в эффектном костюме из струящегося шелка. Экстремально глубокую линию декольте дополнили акцентные серьги-гиганты. Викторианские черты, активно цитируемые дебютантом Джонсом, воплотились в «монументальном» силуэте и подчеркнутой женственности.
Среди моделей — легендарные иконы девяностых: Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс (и уже не одна, а с 18-летней дочерью Лилой Грэйс). На показе также блеснула Белла Хадид, Адвоа Абоа и муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Закрывала шоу Наоми Кэмпбелл в «мраморном» платье со шлейфом.
Фото: Eastnews
Вдохновение новый арт-директор черпал в романе Вирджинии Вульф «Орландо», главный герой которого за несколько веков прожил две жизни — сначала в теле мужчины, а затем переродился в женщину.
Фото: Eastnews
Модели дефилировали в лабиринте из стеклянных конструкций с зелеными растениями и деревьями. В главных ролях коллекции — брючные костюмы, брутальные галифе в паре с жокейскими сапогами, платья с невесомыми полупрозрачными деталями и наоборот — тяжеловесными плотными шлейфами.
Фото: Fendi.com / Eastnews
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