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Недавно родившая Ольга Серябкина показала идеальный пресс в микротопе

3 месяца назад Ольга Серябкина стала мамой, но уже успевает буквально все. Певица радует поклонников новыми треками, готовится к выпуску нового альбома и даже о светских мероприятиях не забывает. Так, 21 февраля артистка посетила пресс-ланч, приуроченный ко второму сезону песенного конкурса на «Русском Радио» #ПоюЛюбимоеНаРусском, и произвела фурор отличной формой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

Фото: Пресс-служба

Ольга позировала фотографам в джинсах oversize, будто позаимствованных у мужа, — самых модных в этом сезоне. К ним добавила черный микротоп, который привлек внимание к точеной талии и плоскому животу. Дизайнеры в один голос заявляют, что комбо из короткого верха и низкой посадки джинсов официально вернулось из нулевых (берите на заметку).

Клава Кока и Ольга Серябкина

Клава Кока и Ольга Серябкина

Фото: Пресс-служба

Скрепили тандем брутальный кожаный блейзер и пара грубых ботинок по мотивам вестерна. Певица улыбалась на комплименты о стройности и призналась, что займется телом чуть позже.

На мероприятии присутствовала и Валерия, которая демонстрировала стройную фигуру в облегающей джинсовой юбке и в ботфортах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @seryabkina / Пресс-служба / Passion.ru

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