Недавно родившая Ольга Серябкина показала идеальный пресс в микротопе

Ольга позировала фотографам в джинсах oversize, будто позаимствованных у мужа, — самых модных в этом сезоне. К ним добавила черный микротоп, который привлек внимание к точеной талии и плоскому животу. Дизайнеры в один голос заявляют, что комбо из короткого верха и низкой посадки джинсов официально вернулось из нулевых (берите на заметку).