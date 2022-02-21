Недавно родившая Ольга Серябкина показала идеальный пресс в микротопе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Ольга позировала фотографам в джинсах oversize, будто позаимствованных у мужа, — самых модных в этом сезоне. К ним добавила черный микротоп, который привлек внимание к точеной талии и плоскому животу. Дизайнеры в один голос заявляют, что комбо из короткого верха и низкой посадки джинсов официально вернулось из нулевых (берите на заметку).
Фото: Пресс-служба
Скрепили тандем брутальный кожаный блейзер и пара грубых ботинок по мотивам вестерна. Певица улыбалась на комплименты о стройности и призналась, что займется телом чуть позже.
На мероприятии присутствовала и Валерия, которая демонстрировала стройную фигуру в облегающей джинсовой юбке и в ботфортах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @seryabkina / Пресс-служба / Passion.ru