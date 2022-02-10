Мужчины, простите! Звездные красотки показали самые модные джинсы весны
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Прямые бойфренды с низкой посадкой — универсальный вариант как для ежедневных выходов, так и для вечерних образов в ресторан или на вечеринку.
Для стильных повседневных вариантов стилизуйте бойфренды с яркими свитерами или свитшотами и удобными кроссовками, как это делает Хейли Бибер. Модель дополнила свой аутфит свободным свитером в полоску и массивными кедами Nike.
А если хотите образ с изюминкой, тогда обратите внимание на вариант Елены Перминовой и дополните наряд приталенным тренчем или светлым пальто. Модель закончила аутфит, добавив черный ремень с серебряной пряжкой и слингбэки Prada. Александр Лебедев оценил аутфит супруги и попросил вернуть ему джинсы.
Поэтому этой весной не стесняйтесь заглядывать в мужские отделы и смело забирайте у любимого джинсы с низкой посадкой.
Еще один тренд, который вернулся из нулевых, — штампы для волос. Ранее мы рассказывали, как звездные красотки во главе с Рианной и Дуа Липой возродили забытую тенденцию. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / Eastnews