Мужчины, простите! Звездные красотки показали самые модные джинсы весны

Прямые бойфренды с низкой посадкой — универсальный вариант как для ежедневных выходов, так и для вечерних образов в ресторан или на вечеринку.

Для стильных повседневных вариантов стилизуйте бойфренды с яркими свитерами или свитшотами и удобными кроссовками, как это делает Хейли Бибер. Модель дополнила свой аутфит свободным свитером в полоску и массивными кедами Nike.

А если хотите образ с изюминкой, тогда обратите внимание на вариант Елены Перминовой и дополните наряд приталенным тренчем или светлым пальто. Модель закончила аутфит, добавив черный ремень с серебряной пряжкой и слингбэки Prada. Александр Лебедев оценил аутфит супруги и попросил вернуть ему джинсы.