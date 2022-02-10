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Мужчины, простите! Звездные красотки показали самые модные джинсы весны

Мы уже обсуждали несколько трендов, которые вернулись в этом сезоне из 1990-х. И вот еще один! Хейли Бибер, Белла Хадид и другие звездные трендсеттеры уже облюбовали широкие бойфренды с низкой посадкой, которые так любили топ-модели 2000-х. Рассказываем, на какие «мужские» джинсы точно стоит обратить внимание этой весной!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Прямые бойфренды с низкой посадкой — универсальный вариант как для ежедневных выходов, так и для вечерних образов в ресторан или на вечеринку.

Для стильных повседневных вариантов стилизуйте бойфренды с яркими свитерами или свитшотами и удобными кроссовками, как это делает Хейли Бибер. Модель дополнила свой аутфит свободным свитером в полоску и массивными кедами Nike.

А если хотите образ с изюминкой, тогда обратите внимание на вариант Елены Перминовой и дополните наряд приталенным тренчем или светлым пальто. Модель закончила аутфит, добавив черный ремень с серебряной пряжкой и слингбэки Prada. Александр Лебедев оценил аутфит супруги и попросил вернуть ему джинсы.

Поэтому этой весной не стесняйтесь заглядывать в мужские отделы и смело забирайте у любимого джинсы с низкой посадкой.

Еще один тренд, который вернулся из нулевых, — штампы для волос. Ранее мы рассказывали, как звездные красотки во главе с Рианной и Дуа Липой возродили забытую тенденцию. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / Eastnews

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