Джинсовая юбка и ультрамодный пиджак: Валерия в стильном образе посетила пресс-ланч «Русского радио»

Валерия любит выделяться и наверняка тратит много времени на выбор наряда. Ее образы всегда идут в ногу со временем и заставляют многих подражать ее стилю. Видно, что певица следит за модой, но не идет у нее на поводу. Она адаптирует тренды под себя.