Джинсовая юбка и ультрамодный пиджак: Валерия в стильном образе посетила пресс-ланч «Русского радио»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ valeriya
21 февраля состоялся пресс-ланч, посвященный второму сезону грандиозного песенного конкурса на «Русском Радио» #ПоюЛюбимоеНаРусском. Главной темой мероприятия стало оглашение новых правил вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Среди гостей были такие звезды, как Николай Басков, Клава Кока, Ханна, а также Валерия с Иосифом Пригожиным.
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Валерия примерила модную джинсовую юбку ниже колена, которая отлично подчеркнула ее стройную фигуру. Певица дополнила образ кожаными сапогами и пиджаком глубокого синего цвета. В дополнение к аутфиту на шее Валерии сверкало золотое ожерелье. Надо отметить, что в свои 53 года Валерия шикарно выглядит. Звездная блондинка, как всегда, лучезарно улыбалась фотографам и позировала вместе со своим мужем.
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Валерия любит выделяться и наверняка тратит много времени на выбор наряда. Ее образы всегда идут в ногу со временем и заставляют многих подражать ее стилю. Видно, что певица следит за модой, но не идет у нее на поводу. Она адаптирует тренды под себя.
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Валерия выглядит органично в любом наряде, потому что тщательно продумывает его заранее. Она всегда подбирает образ, который соответствует тематике мероприятия, ее статусу и, конечно, возрасту. Чаще всего она отдает предпочтение классике, выбирая элегантные и утонченные вещи.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru