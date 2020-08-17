Наталья Подольская в юбке с рюшами и топе-«кольчуге» показала стильный «беременный» образ

Не так давно стало известно, что звезда ждет второго ребенка от звездного супруга. Радостную новость фанатам Наталья сообщила со словами: «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много». Подольская похвасталась золотистым загаром, блеснув в эффектном летнем образе на основе теплых бежевых оттенков. Акцентом наряда стал вязаный топ, напоминающий декорированную бусинами кольчугу. Модную деталь певица замиксовала с пышной многослойной мини-юбкой с рюшами из полупрозрачного шифона цвета крем-брюле. Завершением аутфита стала плетеная шляпка с контрастной черной лентой. Умиленные фолловеры не скрывали эмоций: «Наташа, вы очень красивы!», «Всегда солнечная, милая, женственная», «Красавица, расцвела еще больше», «Вы просто прелесть» — пишут в комментариях.