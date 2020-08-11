Самые стильные «беременные» образы Сюткиной, Ребенок, Перри и других звездных красавиц: фото

Джиджи Хадид долго оставляла свою беременность в тайне, ссылаясь на изменения во внешности. Округлый живот 25-летняя модель показала в своем Instagram, позируя в свободной рубашке с ярким клетчатым принтом. «Сейчас я выгляжу не очень привлекательно. Ношу свободную простую одежду — летом в ней прохладней, да и просто удобно. И она скрадывает мои формы, но я не прячу свою беременность», — рассказала будущая мама.