Самые стильные «беременные» образы Сюткиной, Ребенок, Перри и других звездных красавиц: фото
Фото: GettyImages
9 августа Валерий и Виолетта Сюткины объявили о рождении сына. Спасибо, моя Любовь! С Днём Рождения, СЫН!» — прокомментировал публикацию счастливый отец. Радостную новость супруги сопроводили ярким снимком Виолы в нежном платье конфетного цвета с цветочным принтом.
2 августа поклонники и звездные коллеги поздравляли актрису Александру Ребенок с рождением второго ребенка. Свою беременность 40-летняя звезда скандального сериала «Содержанки» скрывала тщательно, пока не опубликовала кадры со съемки для журнала ОК!. Звезда примерила нежные образы со свободными платьями изо льна, «драматичным» топом с дерзким декольте, летящей сорочкой.
Кэти Перри готовится к рождению дочери от актера Орландо Блума. 35-летняя певица решила не держать свое положение в тайне и активно делилась яркими фото в Instagram. Звезда экспериментирует со стилем с тем же энтузиазмом, что и до беременности — то примеряет блестящие платья цвета металлик, то вооружаясь опасными неоновыми цветами. Среди фаворитов поклонников — аутфит с воздушным платьем с акцентным «ромашковым» принтом, который Перри зарифмовала с лакированными лодочками на kitten heels и серьгами, повторяющими мотив наряда.
Фото: Instagram @katyperry
В июле стала мамой и 27-летняя Гоар Аветисян, для которой заметно округлившиеся формы не стали преградой для многочисленных перевоплощений. В своем блоге в Instagram звездная визажист то и дело примеряла эффектные образы — Мерилин Монро, греческих богинь, героинь индийского кино. В повседневной жизни блогер делала ставку на облегающие силуэты и принты, а одним из героев ленты стало «цветочное» платье с дерзким разрезом.
Фото: Instagram @goar_avetisyan
Джиджи Хадид долго оставляла свою беременность в тайне, ссылаясь на изменения во внешности. Округлый живот 25-летняя модель показала в своем Instagram, позируя в свободной рубашке с ярким клетчатым принтом. «Сейчас я выгляжу не очень привлекательно. Ношу свободную простую одежду — летом в ней прохладней, да и просто удобно. И она скрадывает мои формы, но я не прячу свою беременность», — рассказала будущая мама.
Фото: Instagram @gigihadid
Вынашивая четвертого ребенка от Джигана, Оксана Самойлова все время подчеркивала, что живот был слишком маленький даже на поздних сроках. Будучи в положении, 32-летняя модель продолжала носить ультраоблегающую одежду и полупрозрачные ткани — и выглядела в них максимально нежно и органично.
Фото: Instagram @samoylovaoxana
Третьего ребенка, дочь Оушен, Милла Йовович родила в 44 года. Когда актриса поделилась новостью о беременности с фолловерами, она призналась, что была в смятении — радость и страх охватили ее одновременно. А сопроводило рассказ фото звезды в дерзком черном платье с прозрачными вставками.
Фото: Instagram @millajovovich
Спустя 9 лет совместной жизни в браке Саша Савельева и Кирилл Сафонов решились на пополнение в семействе. Первое время беременность экс-солистки «Фабрики» тщательно скрывалась, но, уже будучи на поздних сроках, звезда принимала участие в различных съемках и фотопроектах.
Результатом одного из них певица поделилась лишь через месяцы после рождения сына. Савельева примерила полиэтиленовый дождевик, респиратор и продемонстрировала живот на седьмом месяце. В кадры был заложен смысл о будущем поколений и об ответственном отношении к окружающей среде.
Молодая мама Анастасия Костенко часто оказывается в центре бурных обсуждений и критики: фолловеры обвиняют модель в отсутствии вкуса. В период беременности супруга Дмитрия Тарасова частенько экспериментировала с цветом, и оранжевый неон ей определенно к лицу.
Фото: Instagram @kostenko.94
Пальму первенства по части самых смелых выходов абсолютно справедливо получает Эшли Грэм. Даже на последних сроках модель смело наряжалась в эпатажные наряды и надевала самые высокие шпильки. На одном из мероприятий 2019 года звезда появилась в ультраоблегающем латексном платье дерзкого вишневого цвета, дополнив аутфит босоножками цвета металлик.
Фото: Instagram @ashleygraham
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Фото: Instagram, GettyImages, Globallook
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