Лорак — в пайетках, Савельева и Высоцкая — в дениме: как звезды носят комбинезоны
Фото: Instagram @anilorak
Юлия Высоцкая выстроила максимально расслабленный образ вокруг комбинезона из денима, будто снятым с чужого плеча. Широкие брюки, низы которых полностью закрывают обувь, расстегнутые бретели добавляют аутфиту оттенки гранжа. Замиксована деталь с забавной футболкой с ироничной надписью «Юля, молчи!».
Саша Савельева сразила поклонников наповал не только виртуозной игрой на флейте, но и тем, как эффектно джинсовый ромпер сидит на фигуре. Заметно постройневшая певица подчеркнула талию брутальным поясом, а стройные ноги — босоножками на каблуке.
26 июля состоялся концерт «Звезды Русского радио», на котором Ани Лорак приняла установку — сиять. Выполнить миссию помог комбез в духе 80-х с клешами, дерзким V-образным вырезом и заостренными плечами, полностью расшитый пайетками.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В своем Instagram Кайли Дженнер поделилась фото с лучшей подругой, на котором они позируют в одинаковой одежде. Телесные ромперы, замиксованные с туго затянутыми корсетами, пришлись многим фолловерам не по душе: девушек раскритиковали за отсутствие индивидуальности.
Мария Погребняк блеснула в поистине ангельском образе. На ней — белоснежный комбинезон с брюками-палаццо и «крыльями», развевающимися на ветру. Дополнен комплект лаконичной сумкой молочного цвета и акцентными украшениями.
Экспериментирует с монолуком из денима и Анфиса Чехова, которая выбрала джинсовый комбинезон для велопрогулки. Завершили спортивный аутфит классические белые кроссовки и очки-вайфареры.
Памела Андерсон показала, как выглядеть соблазнительно даже в рабочей спецовке. Самую модную деталь сезона актриса разбавила головокружительно высокими шпильками, сумкой с брутальной металлической фурнитурой и даже вписала в образ главный аксессуар 2020 года — защитный экран.
Ранее мы рассказывали, как Кристина Орбакайте, Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и другие звезды применяют в своих образах «хищные» принты. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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