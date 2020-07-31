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Лорак — в пайетках, Савельева и Высоцкая — в дениме: как звезды носят комбинезоны

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Ани Лорак

Фото: Instagram @anilorak

Комбинезоны с шортами и модели в духе рабочей спецовки захватили гардеробы звездных модниц. Ани Лорак сделала ставку на мерцающие серебром пайетки для светского мероприятия, Кайли Дженнер выбрала вариант под «вторую кожу», а Мария Погребняк блеснула в монохромном белом образе. Смотрим, как носят и с чем сочетают комбинезоны знаменитости!

Юлия Высоцкая выстроила максимально расслабленный образ вокруг комбинезона из денима, будто снятым с чужого плеча. Широкие брюки, низы которых полностью закрывают обувь, расстегнутые бретели добавляют аутфиту оттенки гранжа. Замиксована деталь с забавной футболкой с ироничной надписью «Юля, молчи!».

Юлия Высоцкая / Instagram @juliavysotskayaofficial

Саша Савельева сразила поклонников наповал не только виртуозной игрой на флейте, но и тем, как эффектно джинсовый ромпер сидит на фигуре. Заметно постройневшая певица подчеркнула талию брутальным поясом, а стройные ноги — босоножками на каблуке.

Саша Савельева / Instagram @sasha_savelieva

26 июля состоялся концерт «Звезды Русского радио», на котором Ани Лорак приняла установку — сиять. Выполнить миссию помог комбез в духе 80-х с клешами, дерзким V-образным вырезом и заостренными плечами, полностью расшитый пайетками.

Ани Лорак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В своем Instagram Кайли Дженнер поделилась фото с лучшей подругой, на котором они позируют в одинаковой одежде. Телесные ромперы, замиксованные с туго затянутыми корсетами, пришлись многим фолловерам не по душе: девушек раскритиковали за отсутствие индивидуальности.

Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner

Мария Погребняк блеснула в поистине ангельском образе. На ней — белоснежный комбинезон с брюками-палаццо и «крыльями», развевающимися на ветру. Дополнен комплект лаконичной сумкой молочного цвета и акцентными украшениями.

Мария Погребняк / Instagram @mariapoga_

Экспериментирует с монолуком из денима и Анфиса Чехова, которая выбрала джинсовый комбинезон для велопрогулки. Завершили спортивный аутфит классические белые кроссовки и очки-вайфареры.

Анфиса Чехова / Instagram @achekhova

Памела Андерсон показала, как выглядеть соблазнительно даже в рабочей спецовке. Самую модную деталь сезона актриса разбавила головокружительно высокими шпильками, сумкой с брутальной металлической фурнитурой и даже вписала в образ главный аксессуар 2020 года — защитный экран.

Памела Андерсон / Instagram @pamelaanderson

Ранее мы рассказывали, как Кристина Орбакайте, Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и другие звезды применяют в своих образах «хищные» принты. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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