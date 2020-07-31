Лорак — в пайетках, Савельева и Высоцкая — в дениме: как звезды носят комбинезоны

Комбинезоны с шортами и модели в духе рабочей спецовки захватили гардеробы звездных модниц. Ани Лорак сделала ставку на мерцающие серебром пайетки для светского мероприятия, Кайли Дженнер выбрала вариант под «вторую кожу», а Мария Погребняк блеснула в монохромном белом образе. Смотрим, как носят и с чем сочетают комбинезоны знаменитости!