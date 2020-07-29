Как носят броские «хищные» принты Орбакайте, Кудрявцева и другие знаменитости

Ранее мы рассказывали, как носят короткие летние шорты Анна Нетребко, Алика Смехова, Альбина Джанабаева и другие звезды за 40. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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