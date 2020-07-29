Как носят броские «хищные» принты Орбакайте, Кудрявцева и другие знаменитости
Фото: Instagram @leratv
Кристина Орбакайте берет из тренда максимум, и активно применяет его на выступлениях. Что ж, переливающееся золотом платье-макси с дерзким вырезом в сочетании с головокружительными каблуками не уступает сценической программе по яркости.
Леопардовый принт в арсенале Леры Кудрявцевой встречается уже не первый раз — ему телеведущая дает волю каждый раз, когда уезжает в отпуск. На этот раз в багаже звезды нашлось место легкой юбке-макси в розовых тонах, которую она замиксовала с базовой белой футболкой.
Рецепт яркого селфи от Ксении Бородиной — «хищный» окрас плюс декольте. Ведущая выбрала облегающее платье с пятнистыми принтом, дополнила его широким поясом черного цвета и лаконичными украшениями.
Виктория Боня часто экспериментирует на тему обитателей джунглей. За последнее время звезда успела подразнить подписчиков ярким розовым купальником с дерзким принтом и силуэтным платьем с V-образным вырезом и смелым разрезом.
Елена Темникова показала, как гармонично вписать зебровый принт в расслабленный аутфит. Певица зарифмовала прямые брюки из лакированной кожи с принтованным поло oversize и брутальными ботинками в духе вестерн.
Фото: Instagram @buzova86
Поклонница неона и ярких принтов Ольга Бузова не изменяет себе ни на сцене, ни за кулисами. Звезда примерила широкие брюки со змеиным паттерном, дополнив их кипенно-белыми лодочками и комплектом из микротопа и удлиненного кардигана.
Анна Седокова продолжает признаваться в любви анималистическим мотивам — по количеству образов с ними ей трудно составить конкуренцию. Поездка на Майями не обошлась без леопардового мини, в союзе с которым выступила черная бандана, надетая как маска.
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Фото: Instagram
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