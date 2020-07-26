Лорак в блестящем комбезе, Джанабаева в малиновом костюме и другие артисты на концерте «Звезды Русского радио»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Пандемия коронавируса вынудила музыкантов приспосабливаться к новым реалиям: вместо гастролей — концерты на онлайн-площадках, прямые эфиры. Многие артисты признавались, что невероятно скучают по сцене и мечтают как можно скорее вернуться на нее офлайн. Окончание самоизоляции и смягчение мер безопасности позволили создать уникальный для российской эстрады формат — концерты Live & Drive в Лужниках, где живое выступление артистов проходит перед зрителями, находящимися в своих автомобилях.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Финальной точкой марафона нового формата стал гала-концерт «Звезды Русского Радио», прошедший на сцене парковки СК «Лужники» вечером 25 июля. Дима Билан, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, «Дискотека Авария», Artik & Asti, Zivert, Елка и многие другие артисты исполнили для зрителей свои хиты. Одними из самых ярких участниц стали Ани Лорак и Альбина Джанабаева. Ани выбрала для концерта серебристый комбинезон с массивными плечами и глубоким декольте.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Экс-солистка группы «ВИА Гра» сделала ставку на малиновый цвет — и не прогадала. Укороченные брюки с отворотами, oversize-пиджак с объемной декоративной розой на плече — Джанабаева умеет оставаться незабываемой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Больше фотографий с гала-концерта «Звезды Русского Радио» вы найдете в нашей галерее.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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