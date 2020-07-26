Лорак в блестящем комбезе, Джанабаева в малиновом костюме и другие артисты на концерте «Звезды Русского радио»

Пандемия коронавируса вынудила музыкантов приспосабливаться к новым реалиям: вместо гастролей — концерты на онлайн-площадках, прямые эфиры. Многие артисты признавались, что невероятно скучают по сцене и мечтают как можно скорее вернуться на нее офлайн. Окончание самоизоляции и смягчение мер безопасности позволили создать уникальный для российской эстрады формат — концерты Live & Drive в Лужниках, где живое выступление артистов проходит перед зрителями, находящимися в своих автомобилях.