Кайли Дженнер раскритиковали за облегающий комбез с туго затянутым корсетом
Фото: Instagram @kyliejenner
На фото Дженнер позирует в паре с лучшей подругой, блогером и телезвездой Анастасией Караниколау. В одинаковой одежде девушки выглядят, как сестры-близнецы. Подчеркнуть аппетитные фигуры модели взялись при помощи облегающих комбинезонах из эластичной ткани телесного цвета, которые создали эффект «второй кожи». За формирование осиных талий отвечали корсеты в тон из бельевой линейки бренда Ким Кардашьян. У девушек одинаковые прически с распущенными волосами и нарочито небрежными серф-локонами, а также мейкап — с идеальным контурингом и кошачьими стрелками. «Близнецы по жизни» — подписала снимок Анастасия.
Фото: Instagram @kyliejenner
Семейство Кардашьян часто становится центром притяжения слухов и критики. Недавно модный аутфит Ким на фото с Канье Уэстом сравнили с обивкой старого автомобиля. Мнение подписчиков Кайли также разделилось, и многим образы пришлись не по душе. «Немного жутко с того, что вы выглядите как клоны», «Хирурги делают девушек под копирку», «Выглядите одинаково… Неужели не хочется быть уникальными?!», «Мне одной кажется, что все это смотрится очень странно?», «Когда у вас один пластический хирург на двоих» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @kyliejenner
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