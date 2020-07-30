Кайли Дженнер раскритиковали за облегающий комбез с туго затянутым корсетом

Семейство Кардашьян часто становится центром притяжения слухов и критики. Недавно модный аутфит Ким на фото с Канье Уэстом сравнили с обивкой старого автомобиля. Мнение подписчиков Кайли также разделилось, и многим образы пришлись не по душе. «Немного жутко с того, что вы выглядите как клоны», «Хирурги делают девушек под копирку», «Выглядите одинаково… Неужели не хочется быть уникальными?!», «Мне одной кажется, что все это смотрится очень странно?», «Когда у вас один пластический хирург на двоих» — пишут в комментариях.