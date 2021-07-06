Как стильно носить «горошек» — показывает Альбина Джанабаева и другие

Не так давно Кейт Миддлтон отправилась на Уимблдонский турнир в миди-юбке цвета navy и с контрастным мелким горошком — одним из любимых принтов монаршей особы. Вслед за ней в polka-dot наряжается и ее младшая сестра Пиппа, которая ранее была замечена в платье Кейт 2018 года. В горошек было и одно из самых коварных платьев Джилл Байден, которое предательски раздувалось на ветру по пути от вертолета.

Среди любительниц винтажного паттерна — Виктория Лопырева, Анастасия Решетова, Тина Канделаки и другие знаменитости. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Чем действительно стоит вооружиться этим летом, так это летящим платьем с цветочным принтом. Необычный вариант продемонстрировала Леди Гага — максимально соблазнительный и даже драматичный. Подробности с фото — на Passion.ru.