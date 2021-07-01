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Леди Гага выгуляла «драматичное» платье и сумку-«коробку» за 146 000 рублей

Леди Гагу «поймали» выходящей из отеля в Нью-Йорке, и не заметить звезду было действительно трудно. Певица выгуляла эффектное платье «драматичного» силуэта, и образ тут же разлетелся на мелкие детали. Никакого сырого мяса и латекса — только чистая элегантность. Разбираемся, из чего состоит аутфит!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Eastnews

Первое и главное — силуэтное платье с затейливым цветочным принтом от молодого, но очень амбициозного миланского бренда Giuseppe di Morabito. Драпировки, экстремальный разрез от бедра, вырез-«сердечко» и пышные рукава — все это достойно красной дорожки. Дополнили образ классические лодочки на шпильках, очки в оправе «кошачий глаз» и миниатюрная сумка-«коробка» от Mark Cross стоимостью 146 000 рублей. Последние штрихи — жемчужные украшения, которые акцентируют образ дивы.

Не так давно отличилась и испанская королева Летиция, которая спустила на наряд для саммита в Мадриде рекордную сумму. На нее совсем не похоже — обычно все хвалят Ее Величество за умение давать вещам второй шанс. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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