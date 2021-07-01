Леди Гага выгуляла «драматичное» платье и сумку-«коробку» за 146 000 рублей

Первое и главное — силуэтное платье с затейливым цветочным принтом от молодого, но очень амбициозного миланского бренда Giuseppe di Morabito. Драпировки, экстремальный разрез от бедра, вырез-«сердечко» и пышные рукава — все это достойно красной дорожки. Дополнили образ классические лодочки на шпильках, очки в оправе «кошачий глаз» и миниатюрная сумка-«коробка» от Mark Cross стоимостью 146 000 рублей. Последние штрихи — жемчужные украшения, которые акцентируют образ дивы.

Не так давно отличилась и испанская королева Летиция, которая спустила на наряд для саммита в Мадриде рекордную сумму. На нее совсем не похоже — обычно все хвалят Ее Величество за умение давать вещам второй шанс. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.