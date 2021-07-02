Кейт Миддлтон спустила больше 150 000 рублей на наряд для Уимблдона

Миддлтон нарядилась в громкие бренды с головы до ног. В главной роли образа — миди-юбка в оттенке navy с контрастным белым горошком. Модный трофей от Alessandra Rich обошелся монаршей особе в 795 фунтов (около 80 200 рублей). К ней — бланковая футболка прилегающего силуэта и классический жакет от канадского бренда Smythe (кстати, из коллекции 2019 года). В завершение — пара белоснежных лодочек от Jimmy Choo, миниатюрная сумка Mulberry за 675 фунтов (около 68 200 рублей) и лаконичные серьги от Simone Rocha.

Не так давно рекордно дорогой наряд выгуляла и испанская королева Летиция. В расточительности уличить трудно: Ее Величество донашивает вещи годами и нередко предпочитает масс-маркет мировому прет-а-порте. Как выглядит одно из самых эффектных платьев монаршей особы за 170 000 рублей — ищите на Passion.ru.