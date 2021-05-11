Кайли Дженнер, принц Гарри и другие звезды, которые любят старую обувь

Бритни Спирс как-то показала пару, которую откопала в недрах гардероба. Певица рассказала о своих первых Christian Louboutin из питоновой кожи, на которые спустила не одну тысячу долларов. Тут же на звезду обрушился шквал критики. Та же участь постигла принца Гарри весной, когда тот сидел на интервью перед Опрой Уинфри в заношенных до дыр туфлях и костюме, который только и носит последние несколько лет. Другие монаршие особы тоже не отстают. Кейт Миддлтон частенько повторяет удачные образы, а королева Летиция не устает носить любимые балетки от Hugo Boss из сезона в сезон.