Кайли Дженнер, принц Гарри и другие звезды, которые любят старую обувь
Фото: Eastnews
У Кайли — целый арсенал винтажных босоножек, включая легендарные Ladybug Sandals от Chanel с божьими коровками, которые разлетаются с ресейловых платформ как горячие пирожки. Не так давно Дженнер похвасталась ультраяркой коллекцией, в которой редкие мюли Christian Dior и Gucci шагают в ногу с Salvatore Ferragamo и Prada из нового сезона.
Фото: Instagram @kyliejenner
Бритни Спирс как-то показала пару, которую откопала в недрах гардероба. Певица рассказала о своих первых Christian Louboutin из питоновой кожи, на которые спустила не одну тысячу долларов. Тут же на звезду обрушился шквал критики. Та же участь постигла принца Гарри весной, когда тот сидел на интервью перед Опрой Уинфри в заношенных до дыр туфлях и костюме, который только и носит последние несколько лет. Другие монаршие особы тоже не отстают. Кейт Миддлтон частенько повторяет удачные образы, а королева Летиция не устает носить любимые балетки от Hugo Boss из сезона в сезон.
Фото: Instagram @britneyspears
Не спешит расставаться с некогда пойманными модными трофеями и Джессика Симпсон. Некоторые считают, что стиль певицы безнадежно устарел, однако она продолжает щеголять в туфлях-«копытах» и даже выпускать их под собственным брендом. О других селебрити, которым не мешало бы нанять стилиста, читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / Globallook / Instagram
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