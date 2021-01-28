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Королева Летиция отказалась от шпилек и вышла в свет в прошлогодних балетках

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Королева Летиция отказалась от каблуков в пользу удобных балеток

Фото: Globallook

Королева Летиция обожает дерзкие ботфорты на головокружительных шпильках и классические лодочки, однако, все чаще делает ставку на комфорт. 48-летняя супруга Филиппа VI знает наверняка, что марафон по деловым визитам лучше всего проходить в удобной обуви.

Потому Ее Величество отказалась от каблуков для встречи с представителями Испанской федерации редких заболеваний FEDER. Королева отдала предпочтение уже проверенным и верным бойцам — прошлогодним балеткам Hugo Boss, в которых уже появлялась ранее. В октябре 2020-го монаршая особа с супругом и дочерями отправилась на оружейный завод в Овьедо — и тогда Летиция дополнила look классическими зауженными брюками.

Королева Летиция с дочерьми, октябрь 2020 г.

Фото: Globallook

Первая леди смело выходит в свет в одежде из старых коллекций и дает вещам из своего гардероба второй шанс чаще, чем занимается шопингом. Новый look супруга короля выстроила вокруг черного цвета. Главную роль отдала безупречно скроенному блейзеру в контрастную белую клетку, надетого поверх базового черного джемпера. Финальным штрихом стала защитная маска — в текущих реалиях без нее никуда.

Фото: Globallook / Dpa

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