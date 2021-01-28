Королева Летиция отказалась от шпилек и вышла в свет в прошлогодних балетках
Фото: Globallook
Потому Ее Величество отказалась от каблуков для встречи с представителями Испанской федерации редких заболеваний FEDER. Королева отдала предпочтение уже проверенным и верным бойцам — прошлогодним балеткам Hugo Boss, в которых уже появлялась ранее. В октябре 2020-го монаршая особа с супругом и дочерями отправилась на оружейный завод в Овьедо — и тогда Летиция дополнила look классическими зауженными брюками.
Фото: Globallook
Первая леди смело выходит в свет в одежде из старых коллекций и дает вещам из своего гардероба второй шанс чаще, чем занимается шопингом. Новый look супруга короля выстроила вокруг черного цвета. Главную роль отдала безупречно скроенному блейзеру в контрастную белую клетку, надетого поверх базового черного джемпера. Финальным штрихом стала защитная маска — в текущих реалиях без нее никуда.
Фото: Globallook / Dpa
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