Королева Летиция отказалась от шпилек и вышла в свет в прошлогодних балетках

Потому Ее Величество отказалась от каблуков для встречи с представителями Испанской федерации редких заболеваний FEDER. Королева отдала предпочтение уже проверенным и верным бойцам — прошлогодним балеткам Hugo Boss, в которых уже появлялась ранее. В октябре 2020-го монаршая особа с супругом и дочерями отправилась на оружейный завод в Овьедо — и тогда Летиция дополнила look классическими зауженными брюками.