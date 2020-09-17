Мечты о путешествиях и садовые дефиле: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке

В любой непонятной ситуации Том Форд предпочитает оставаться в своем репертуаре. Дизайнер сомневался, сможет ли он выпустить коллекцию в этом сезоне, но все же модный Дом предстал перед поклонниками — и снова во всей красе. Смелый лукбук наполнили «хищные» принты, наэлектризованные оттенки фуксии, ультрафиолета, аквамарина и консервативный черный, который нашел свое воплощение в дерзких брючных костюмах — классике от Tom Ford.