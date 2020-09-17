Мечты о путешествиях и садовые дефиле: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Фото: Vogue.com
Мексиканские каникулы Jason Wu
Фото: Vogue.com
Открыл Неделю моды в Нью-Йорке тайваньский дизайнер Джейсон Ву, который представил весенние модели в режиме офлайн. Коллекция, навеянная воспоминаниями о каникулах в Тулуме, наполнена сочными красками. В ней смешались флористические мотивы, насыщенные оттенки тропической зелени и пряностей. На показе модели пробирались сквозь настоящие джунгли, демонстрируя свободные сорочки, «плечистые» блейзеры и вариации на тему сафари.
Летняя безмятежность от Adeam
Фото: Vogue.com
Ханако Маэда, основательница бренда Adeam, передала привет «Большому яблоку» из сада японского дворца Акасака. Работая над весенней коллекцией, дизайнер сделала ставку на базовую палитру — антрацитовый черный, кипенно-белый и теплые оттенки капучино, в которые периодически вписывались акцентные детали. Здесь — господство лаконичных форм, плотного хлопка, льняных тканей и мягкого японского крепа. В линейку вошли легкие кейпы, брюки расслабленных силуэтов, свободные туники и платья с рукавами Джульетты.
Импрессионизм в коллекции Anna Sui
Фото: Vogue.com
Завсегдатай Недель моды Анна Суи представила свою коллекцию в онлайн-формате — впервые за 29 лет. Лейтмотивом весеннего сезона стало творчество импрессионистки Берты Моризо и акварели Чарльза Берчфилда. Работая над моделями в условиях самоизоляции, Суи создала линейку, которая отлично подойдет и на выход, и для дома. В ней — нежные кремовые оттенки, пыльная роза, темный нефрит и цветочные принты всех мастей. Коллекция наполнена легким хлопком, крепом, струящейся органзой, шитьем с нежными паттернами.
Оммаж женщине от Bevza
Фото: Vogue.com
Минимализм, встроенный в ДНК украинского бренда Bevza, говорит о многом. В дизайне Светлана Бевза воплощает родную культуру, историю, рассказывает о людях, наполнявших ее в разные времена. В фокусе новой коллекции — Трипольская цивилизация, в традициях которой — культ женщины. Оммаж ей совершен с помощью линий, обрисовывающих женские формы, драпировок шелка, керамических украшений, свободных силуэтов и нежных оттенков во главе со слоновой костью, крем-брюле и розовой пудрой.
Курс на соблазнительность от Tom Ford
Фото: Vogue.com
В любой непонятной ситуации Том Форд предпочитает оставаться в своем репертуаре. Дизайнер сомневался, сможет ли он выпустить коллекцию в этом сезоне, но все же модный Дом предстал перед поклонниками — и снова во всей красе. Смелый лукбук наполнили «хищные» принты, наэлектризованные оттенки фуксии, ультрафиолета, аквамарина и консервативный черный, который нашел свое воплощение в дерзких брючных костюмах — классике от Tom Ford.
Фото: Vogue.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!