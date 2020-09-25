Кейт Мосс в перьях и увесистых бриллиантах блеснула в лукбуке ювелирного Дома
Фото: Пресс-служба
В съемке для бренда Мосс примерила горячо любимую деталь — гиперобъемную шубу-йети из пышных перьев, образ с которой дополнили щедро инкрустированные драгоценными камнями украшения. В образах — лаконичность плюс акцентные детали. Все точно так, как любит Кейт в повседневной жизни — классические брюки-клеш, создающие эффект бесконечных ног, базовые водолазки, элегантные минималистичные платья.
Фото: Пресс-служба
Лейтмотив коллекции — совместное творчество двух сильных и вдохновляющих женщин — Кейт и Валери. Украшения в ней эклектичны, они будто транслируют свободу, уникальность, уверенность — неотъемлемые качества модели и дизайнера, заключенные блеске драгметаллов, бриллиантов, малахита, перламутра, бирюзы. Мосс была новатором всегда и во всем. Она открыла миру «другую» красоту, взрывая подиумы хрупкостью и взглядом волчонка.
Иконой стиля модель стала уже в девяностых, а в первое десятилетие 2000-х ввела в моду грубую обувь, облегающие брюки и джинсы, научила мир носить «хищные» принты и бохо-шик. Некоторые из образов знаменитости можете повторить и вы — подробнее об этом читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!