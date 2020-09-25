Кейт Мосс в перьях и увесистых бриллиантах блеснула в лукбуке ювелирного Дома

Иконой стиля модель стала уже в девяностых, а в первое десятилетие 2000-х ввела в моду грубую обувь, облегающие брюки и джинсы, научила мир носить «хищные» принты и бохо-шик. Некоторые из образов знаменитости можете повторить и вы — подробнее об этом читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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