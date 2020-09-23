Кислотные оттенки, «драматичные» силуэты и другие тренды с Недели моды в Лондоне
Фото: Vogue.com
Кислотный зеленый
Фото: Vogue.com
Неоновые оттенки не покидают списки хитов, и вердикт дизайнеров для них однозначен — носить. Виктория Бекхэм предложила разбавить ими классику, совместив строгие брюки-клеш цвета салатного неона с кружевной блузой и лаконичным тренчем. Давид Кома представил вариацию на тему оттенка теннисного меча, а Молли Годдард не скупилась на сочные тона, ставя травянисто-зеленый во главу образа либо акцентируя внимание локально.
«Драматичные» рукава
Фото: Vogue.com
Дизайнеры активно цитируют фасоны исторических платьев и используют рукава самых пышных объемов. Буфы, «фонарики», рукава жиго — все это разнообразие продолжает претендовать на почетное место в вашем гардеробе. Прием из коллекции Christian Siriano — объемные «фонарики» с длинными перчатками, а у Erdem — блузка с «драматичными» рукавами, зарифмованная с сарафаном.
Многослойность и oversize
Фото: Vogue.com
Oversize в списке трендов никого не удивит, поэтому кутаемся в максимально объемные вещи и миксуем их друг с другом. Рикардо Тиши выбрал тактику для новой коллекции Burberry , предложив сочетать сразу два тренча разных цветов в одном образе, а с лесного показа Erdem мы берем на заметку микс легких платьев с флористическими мотивами, объемных вязаных кардиганов и брутальных перчаток.
Cпортшик
Фото: Vogue.com
Внимание спортшику оказал Давид Кома, да и локацию подобрал соответствующую. Дизайнер провел показ на теннисном корте, где модели дефилировали в соблазнительных велосипедках, облегающих поло и с ракетками в руках. В фокусе — гиперобъемные бомберы и блейзеры, будто с чужого плеча, уютные безрукавки и дерзкие микротопы.
Ранее мы рассказывали, как прошла Неделя моды в Нью-Йорке. Чем вдохновлялись дизайнеры, как организовывали показы в посткарантинных условиях и что будет актуальным в будущем сезоне — читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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