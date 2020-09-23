Кислотные оттенки, «драматичные» силуэты и другие тренды с Недели моды в Лондоне

Внимание спортшику оказал Давид Кома, да и локацию подобрал соответствующую. Дизайнер провел показ на теннисном корте, где модели дефилировали в соблазнительных велосипедках, облегающих поло и с ракетками в руках. В фокусе — гиперобъемные бомберы и блейзеры, будто с чужого плеча, уютные безрукавки и дерзкие микротопы.

Ранее мы рассказывали, как прошла Неделя моды в Нью-Йорке. Чем вдохновлялись дизайнеры, как организовывали показы в посткарантинных условиях и что будет актуальным в будущем сезоне — читайте на Passion.ru.