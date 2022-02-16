passion.ru
1 мин.

Ирина Шейк показала самые «горячие» брюки этой весны

Супермодель Ирина Шейк продолжает радовать поклонников своими новыми эффектными выходами. В этот раз российская топ-модель показала один из своих самых расслабленных аутфитов. Звезда появилась в брюках карго и свободном пальто. Обсуждаем новый образ знаменитости.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Ирина Шейк умеет удивлять публику своими яркими появлениями. До этого мы разбирали недавние выходы модели в бра-«шторке» и монструозных ниндзя-сапогах. А сейчас звезда продемонстрировала самые желанные брюки этой весны, которые составили конкуренцию джинсам-«бойфрендам».

Для своего нового образа Ирина выбрала простой серый топ и зеленые брюки-карго с разрезами, которые уже успели облюбовать многие модные инфлюенсеры. Поверх модель надела oversize-пальто с акцентными черными пуговицами. Наряд Ирины дополнили ботинки-калоши в тон брюк. Звезда завершила образ прямоугольными солнцезащитными очками.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Globallook

В последнее время Ирина Шейк все чаще делает выбор в пользу трендовых образов. Ранее мы рассказывали о том, что супермодель появилась в длинной толстовке с фотографией рэпера DMX и тем самым показала одну из самых крутых тенденций этого сезона. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook, Eastnews, GettyImages

Новости партнеров
О чем говорят