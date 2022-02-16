Ирина Шейк показала самые «горячие» брюки этой весны

В последнее время Ирина Шейк все чаще делает выбор в пользу трендовых образов. Ранее мы рассказывали о том, что супермодель появилась в длинной толстовке с фотографией рэпера DMX и тем самым показала одну из самых крутых тенденций этого сезона. Подробнее читайте в материале Passion.ru.