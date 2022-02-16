Ирина Шейк показала самые «горячие» брюки этой весны
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк умеет удивлять публику своими яркими появлениями. До этого мы разбирали недавние выходы модели в бра-«шторке» и монструозных ниндзя-сапогах. А сейчас звезда продемонстрировала самые желанные брюки этой весны, которые составили конкуренцию джинсам-«бойфрендам».
Для своего нового образа Ирина выбрала простой серый топ и зеленые брюки-карго с разрезами, которые уже успели облюбовать многие модные инфлюенсеры. Поверх модель надела oversize-пальто с акцентными черными пуговицами. Наряд Ирины дополнили ботинки-калоши в тон брюк. Звезда завершила образ прямоугольными солнцезащитными очками.
Фото: Globallook
В последнее время Ирина Шейк все чаще делает выбор в пользу трендовых образов. Ранее мы рассказывали о том, что супермодель появилась в длинной толстовке с фотографией рэпера DMX и тем самым показала одну из самых крутых тенденций этого сезона. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook, Eastnews, GettyImages