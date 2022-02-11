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Ирина Шейк вышла в свет в крошечном бра-«шторке» и куртке нараспашку

Ирина Шейк продолжает подтверждать статус одной из самых соблазнительных женщин мира. Сегодня модель может похвастаться не только контрактами с крупными брендами, но и тем, что именно она задает тренды. В этом она легко составит конкуренцию Белле Хадид и Хейли Бибер. На этот раз муза дизайнеров намекнула на новую волну популярности еще одного тренда 2000-х — рассказываем, что к чему!