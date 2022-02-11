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Ирина Шейк вышла в свет в крошечном бра-«шторке» и куртке нараспашку

Ирина Шейк продолжает подтверждать статус одной из самых соблазнительных женщин мира. Сегодня модель может похвастаться не только контрактами с крупными брендами, но и тем, что именно она задает тренды. В этом она легко составит конкуренцию Белле Хадид и Хейли Бибер. На этот раз муза дизайнеров намекнула на новую волну популярности еще одного тренда 2000-х — рассказываем, что к чему!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Спойлер: в весенне-летнем сезоне мы снова будем носить бра-«шторки» вместо топов. Одежды становится все меньше, но после затяжной зимы это то, что нужно. Ирина Шейк показала, как применять тренд в своей модной практике. Для этого модель вооружилась кожаным total look от Рикардо Тиши в стиле гламурного ниндзя, распахнула объемную куртку-рубашку и показала миниатюрное бра с узнаваемой клеткой Burberry.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Instagram @irinashayk

Еще одно триумфальное возвращение последних сезонов — толстовки и футболки с фотопринтами, которые были популярны в девяностых. Ирина Шейк носит у сердца портреты рэпера DMX и Бритни Спирс, Белла Хадид — Роберта де Ниро, а Дженнифер Лопес — саму себя. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk

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