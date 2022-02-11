Ирина Шейк вышла в свет в крошечном бра-«шторке» и куртке нараспашку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Спойлер: в весенне-летнем сезоне мы снова будем носить бра-«шторки» вместо топов. Одежды становится все меньше, но после затяжной зимы это то, что нужно. Ирина Шейк показала, как применять тренд в своей модной практике. Для этого модель вооружилась кожаным total look от Рикардо Тиши в стиле гламурного ниндзя, распахнула объемную куртку-рубашку и показала миниатюрное бра с узнаваемой клеткой Burberry.
Фото: Instagram @irinashayk
Еще одно триумфальное возвращение последних сезонов — толстовки и футболки с фотопринтами, которые были популярны в девяностых. Ирина Шейк носит у сердца портреты рэпера DMX и Бритни Спирс, Белла Хадид — Роберта де Ниро, а Дженнифер Лопес — саму себя. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk