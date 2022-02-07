Носите одежду с фото кумиров, как это делают Ирина Шейк, Белла Хадид и другие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Фотопринт делает образ стильным без особых усилий. Классную идею можно позаимствовать у Беллы Хадид: модель выбрала короткий пуховик с изображением Роберта де Ниро в роли главного героя фильма «Таксист». Звезда дополнила образ миниатюрной сумкой Burberry и брутальными ботинками.
Тренд давно облюбовала Ирина Шейк: в арсенале модели есть футболки с Бритни Спирс, которые она носит и в пир, и в пир, и толстовка с изображением DMX. Образ модели — жест в память об известном рэпере, который скончался в апреле 2021 года. Тогда Канье Уэст и Balenciaga выпустили лимитированную коллекцию толстовок, а средства с продажи передали семье музыканта.
Шейк носит спортивную деталь вместо платья и смело рифмует ее с ботфортами на тракторной подошве. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!
Ранее мы обсуждали, как Бейонсе, Агилера и другие звездные красотки носят клетку и как дают классическому, местами наскучившему принту вторую жизнь. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Global Look Press / Instagram