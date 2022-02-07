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Носите одежду с фото кумиров, как это делают Ирина Шейк, Белла Хадид и другие

Принт с изображением звезд на футболках, свитшотах и даже куртках — не новинка. Он был популярен в 90-х и сейчас отмечает свое торжественное возвращение. Селебрити и трендсеттеры во главе с Ириной Шейк и Беллой Хадид с удовольствием надевают наряды с фото кумиров. Рассказываем, как носить и с чем стилизовать!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Фотопринт делает образ стильным без особых усилий. Классную идею можно позаимствовать у Беллы Хадид: модель выбрала короткий пуховик с изображением Роберта де Ниро в роли главного героя фильма «Таксист». Звезда дополнила образ миниатюрной сумкой Burberry и брутальными ботинками.

Тренд давно облюбовала Ирина Шейк: в арсенале модели есть футболки с Бритни Спирс, которые она носит и в пир, и в пир, и толстовка с изображением DMX. Образ модели — жест в память об известном рэпере, который скончался в апреле 2021 года. Тогда Канье Уэст и Balenciaga выпустили лимитированную коллекцию толстовок, а средства с продажи передали семье музыканта.

Шейк носит спортивную деталь вместо платья и смело рифмует ее с ботфортами на тракторной подошве. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Ранее мы обсуждали, как Бейонсе, Агилера и другие звездные красотки носят клетку и как дают классическому, местами наскучившему принту вторую жизнь. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Global Look Press / Instagram

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