Ирина Шейк показала стройные ноги в монструозных ниндзя-сапогах
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
36-летняя модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым выходом и показала ультрамодные кожаные ниндзя-сапоги Burberry. Берите на заметку: эта обувь — стопроцентный хит грядущей весны. Образ супермодели дополнили черная кожаная рубашка и облегающие брюки. Завершающая деталь аутфита — шоколадная сумка из кожи с серебряной фурнитурой.
Кожаный total look уже можно назвать одним из самых актуальных трендов этого сезона. Футуристические силуэты, темные оттенки и фактурные ткани — отсылка к образам триллеров 90-х и, конечно же, к одному из главных культовых фильмов — «Матрице».
Фото: Instagram @irinashayk
Еще одна модная тенденция прошлого, которая будет актуальна в этом году, — одежда с фотографиями кумиров. Ранее мы обсуждали, как стилизуют футболки, свитшоты и куртки с изображениями звезд Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитые красотки. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / Global Look Press / Eastnews