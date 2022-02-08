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Ирина Шейк показала стройные ноги в монструозных ниндзя-сапогах

Супермодель Ирина Шейк продемонстрировала стройные ноги в самых необычных сапогах сезона. Звезда облачилась в темный кожаный total look, показав сразу несколько важных тенденций. Обсуждаем новый образ знаменитости и разбираем тренды этого года!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Global Look Press

36-летняя модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым выходом и показала ультрамодные кожаные ниндзя-сапоги Burberry. Берите на заметку: эта обувь — стопроцентный хит грядущей весны. Образ супермодели дополнили черная кожаная рубашка и облегающие брюки. Завершающая деталь аутфита — шоколадная сумка из кожи с серебряной фурнитурой.

Кожаный total look уже можно назвать одним из самых актуальных трендов этого сезона. Футуристические силуэты, темные оттенки и фактурные ткани — отсылка к образам триллеров 90-х и, конечно же, к одному из главных культовых фильмов — «Матрице».

Ирина Шейк показала стройные ноги в монструозных ниндзя-сапогах

Фото: Instagram @irinashayk

Еще одна модная тенденция прошлого, которая будет актуальна в этом году, — одежда с фотографиями кумиров. Ранее мы обсуждали, как стилизуют футболки, свитшоты и куртки с изображениями звезд Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитые красотки. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / Global Look Press / Eastnews

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