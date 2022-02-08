Ирина Шейк показала стройные ноги в монструозных ниндзя-сапогах

36-летняя модель Ирина Шейк порадовала поклонников новым выходом и показала ультрамодные кожаные ниндзя-сапоги Burberry. Берите на заметку: эта обувь — стопроцентный хит грядущей весны. Образ супермодели дополнили черная кожаная рубашка и облегающие брюки. Завершающая деталь аутфита — шоколадная сумка из кожи с серебряной фурнитурой.

Кожаный total look уже можно назвать одним из самых актуальных трендов этого сезона. Футуристические силуэты, темные оттенки и фактурные ткани — отсылка к образам триллеров 90-х и, конечно же, к одному из главных культовых фильмов — «Матрице».