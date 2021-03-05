Инна Маликова променяла кутюр на платье отечественного бренда за 30 000 рублей
Фото: Instagram @innamalikova
Вооружилась солистка «Новых Самоцветов» платьем из атласа цвета жгучего перца с эффектным разрезом от бедра и открытым плечом. Своим выходом артистка поддержала местный московский бренд: в онлайн-магазине платье, как у Маликовой, можно приобрести за символичную для вечернего наряда звезды сумму в 29 990 рублей.
Фото: Instagram @innamalikova
Экономить на люксе сейчас модно, что доказывают образы селебрити, королевских особ и первых леди. Королева Летиция и Кейт Миддлтон, например, не изменяют масс-маркету, Ирина Шейк донашивает любимые брюки до дыр, а принц Гарри решил, что ни на что не променяет свой любимый серый костюм и потертые коричневые туфли. Об этих и других модных уловках знаменитостей читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @innamalikova
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