Инна Маликова променяла кутюр на платье отечественного бренда за 30 000 рублей

Экономить на люксе сейчас модно, что доказывают образы селебрити, королевских особ и первых леди. Королева Летиция и Кейт Миддлтон, например, не изменяют масс-маркету, Ирина Шейк донашивает любимые брюки до дыр, а принц Гарри решил, что ни на что не променяет свой любимый серый костюм и потертые коричневые туфли. Об этих и других модных уловках знаменитостей читайте на Passion.ru.