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Инна Маликова променяла кутюр на платье отечественного бренда за 30 000 рублей

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Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

Все большое звезд делают выбор в пользу отечественных брендов, оставляя кутюрные наряды от мировых Домов моды в недрах гардеробных. Пример — Инна Маликова, которая променяла наряды за тысячи долларов на более бюджетный вариант и, надо сказать, не проиграла.

Вооружилась солистка «Новых Самоцветов» платьем из атласа цвета жгучего перца с эффектным разрезом от бедра и открытым плечом. Своим выходом артистка поддержала местный московский бренд: в онлайн-магазине платье, как у Маликовой, можно приобрести за символичную для вечернего наряда звезды сумму в 29 990 рублей.

Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

Экономить на люксе сейчас модно, что доказывают образы селебрити, королевских особ и первых леди. Королева Летиция и Кейт Миддлтон, например, не изменяют масс-маркету, Ирина Шейк донашивает любимые брюки до дыр, а принц Гарри решил, что ни на что не променяет свой любимый серый костюм и потертые коричневые туфли. Об этих и других модных уловках знаменитостей читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @innamalikova

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