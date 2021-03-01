Ирина Шейк вышла в заношенных до дыр брюках и сумкой за 172 000 рублей
Фото: Eastnews
Ирина выбрала образ от Versace, надев кашемировый кардиган вместо топа. Кстати, прикупить такой сейчас можно за кругленькую сумму в 95 800 рублей. Следующий лот — брутальные кожаные сапоги Meander за 116 000 рублей и черная бейсболка с контрастной вышивкой за 25 800 рублей в придачу. В главной роли — лазурная сумочка La Medusa из новой коллекции бренда, которая также доступна за 172 000 рублей.
Фото: Eastnews
Венчают look на почти полмиллиона облегающие брюки высокой посадки, которые стали причиной модного конфуза модели. На том самом месте, которым Шейк развернулась к объективам фотокамер, вспышка поймала несколько потертостей и кружевное белье, подобранное в тон кардигану.
Что ж, модные ошибки допускают многие, и первые леди — не исключение. Ранее мы рассказывали о самых ярких фиаско королевских особ — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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