Ирина Шейк вышла в заношенных до дыр брюках и сумкой за 172 000 рублей

Венчают look на почти полмиллиона облегающие брюки высокой посадки, которые стали причиной модного конфуза модели. На том самом месте, которым Шейк развернулась к объективам фотокамер, вспышка поймала несколько потертостей и кружевное белье, подобранное в тон кардигану.

Что ж, модные ошибки допускают многие, и первые леди — не исключение. Ранее мы рассказывали о самых ярких фиаско королевских особ — подробнее читайте на Passion.ru.