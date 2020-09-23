Кейт Миддлтон блеснула в дешевых украшениях и брюках за 2800 рублей

Аутфит монаршая особа выбрала весьма скромный. На ней — базовая белая футболка с вырезом-«лодочкой» и укороченные брюки цвета ягодного щербета, которые Кэтрин приобрела в масс-маркете за £29 (около 2800 рублей — прим. ред.). Завершили расслабленный образ удобные текстильные кеды, которые в этот раз заменили горячо любимые шпильки.

Колье, которое выбрала Миддлтон, на ней видели уже неоднократно — для нее оно особенно дорого. Это украшение от уэльского дизайнера Хэйли Джонс символизирует любовь Кейт к своим детям, что воплощено в подвесках с буквами G, C, L — Джордж (George), Шарлотта (Charlotte) и Луи (Louis). В образе герцогине оно замиксовано с двухъярусным колье от Spells of Love за £85 (около 8250 рублей — прим. ред.), сообщает Daily Mail.