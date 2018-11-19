Эвелина Хромченко показала, где хранит свои наряды

Зрители шоу «Модный приговор» на «Первом канале» часто спрашивают модного эксперта Эвелину Хромченко, где она хранит свои наряды. «Спрашивали — отвечаю. Я храню свои "текущие" наряды в этом гардеробном шкафу (все остальное хранится в сторидже)», — рассказала она в блоге.
«Попыток обрести подобный шкаф было несколько: то не устраивали сроки, то цены, то у меня не было времени, то меня не было дома, то пропадали изготовители, то дизайнерская мысль пугала внутренней отделкой страусиной кожей и ручками из чистого золота...», — пожаловалась Эвелина, сообщив, что в итоге она заказала «кухню для нарядов», обратившись в специализирующуюся на кухонной мебели фирму.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова показывала свою гардеробную, под которую у нее отведена небольшая комната, Полина Диброва рассказывала об опыте разгрузки своих шкафов с одеждой и обувью, Елена Летучая и Настасья Самбурская регулярно устраивают благотворительные распродажи вещей, направляя вырученные средства на добрые дела.
А где вы храните вещи? Как избавляетесь?
Фото и видео: instagram