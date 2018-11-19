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Эвелина Хромченко показала, где хранит свои наряды

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эвелины Хромченко

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Главная модница Первого канала показала свой гардероб.

Зрители шоу «Модный приговор» на «Первом канале» часто спрашивают модного эксперта Эвелину Хромченко, где она хранит свои наряды. «Спрашивали — отвечаю. Я храню свои "текущие" наряды в этом гардеробном шкафу (все остальное хранится в сторидже)», — рассказала она в блоге.

«Попыток обрести подобный шкаф было несколько: то не устраивали сроки, то цены, то у меня не было времени, то меня не было дома, то пропадали изготовители, то дизайнерская мысль пугала внутренней отделкой страусиной кожей и ручками из чистого золота...», — пожаловалась Эвелина, сообщив, что в итоге она заказала «кухню для нарядов», обратившись в специализирующуюся на кухонной мебели фирму.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова показывала свою гардеробную, под которую у нее отведена небольшая комната, Полина Диброва рассказывала об опыте разгрузки своих шкафов с одеждой и обувью, Елена Летучая и Настасья Самбурская регулярно устраивают благотворительные распродажи вещей, направляя вырученные средства на добрые дела.

А где вы храните вещи? Как избавляетесь?

Фото и видео: instagram

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