Екатерина Варнава примерила образ денди с жилетом поверх бра и мужскими брюками

Варнава примерила образ в шоколадных оттенках. В основе — объемные мужские брюки в крупную клетку, которые замиксованы с жилетом, надетым поверх бра (осторожно — датчики соблазнительность зашкаливает). Сверху — классический блейзер, нарочито небрежно скинутый с плеча. В завершение — фетровая шляпа в духе Джонни Деппа и винтажная кобура для пленочного фотоаппарата.

К слову, брючный костюм — отличная идея для новогоднего образа, особенно если времени на него осталось катастрофически мало. Исходите из того, что уже есть в вашем гардеробе, а мы расскажем, чем дополнить аутфит.