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Екатерина Варнава примерила образ денди с жилетом поверх бра и мужскими брюками

Екатерину Варнаву мы видели в разных амплуа: от гламурной блондинки до роковой дивы. Не так давно 37-летняя актриса примерила образ лондонского денди — дерзкого покорителя дамских сердец. Получилось эффектно: десятки комплиментов от фолловеров не заставили себя ждать. Разбираем образ в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Варнава

Фото: Instagram @kativarnava

Варнава примерила образ в шоколадных оттенках. В основе — объемные мужские брюки в крупную клетку, которые замиксованы с жилетом, надетым поверх бра (осторожно — датчики соблазнительность зашкаливает). Сверху — классический блейзер, нарочито небрежно скинутый с плеча. В завершение — фетровая шляпа в духе Джонни Деппа и винтажная кобура для пленочного фотоаппарата.

К слову, брючный костюм — отличная идея для новогоднего образа, особенно если времени на него осталось катастрофически мало. Исходите из того, что уже есть в вашем гардеробе, а мы расскажем, чем дополнить аутфит.

Екатерина Варнава / Instagram @kativarnava

Не так давно экстремально дерзкий образ показывала Матильда Шнурова. Экс-супруга известного исполнителя похвасталась точеным рельефным телом в платье с интригующими разрезами. Спойлер: места для фантазии практически не осталось. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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