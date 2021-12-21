В чем встречать Новый год: 3 ярких образа из того, что есть в гардеробе

Корсеты и перья

Следующий пункт — классические брюки-клеш или палаццо, которые способны визуально сделать ноги бесконечными. Эффект «вау» усилят лодочки или мюли с заостренными мысами — выбирайте комфортную высоту каблука, чтобы танцевать до утра! Праздничное настроение образу задаст контрастный корсетный топ и любая стейтмент-сумка — мы выбрали в цвете электрик и с перьями.

К слову, перья вновь вышли из будуаров в вечерний арсенал и перенеслись на топы, платья и даже обувь. Видите трофей — берите, не раздумывая!