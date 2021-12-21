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В чем встречать Новый год: 3 ярких образа из того, что есть в гардеробе

Тема образов на Новый год раскрыта со всех ракурсов: определены ключевые цвета (в дань символу), тенденции и детали. Попробуем усложнить задачу и минимизировать затраты на шопинг! Для этого советуем провести ревизию в гардеробе как можно скорее, чтобы найти базу для вечернего аутфита и добавить к ней добавить яркие акценты. Переходим от теории к практике!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Globallook

Да будет цвет!

Правильные джинсы — модная аксиома базового гардероба, вокруг которой можно выстроить расслабленный, но максимально эффектный аутфит. Выбирайте прямые, подчеркивающие линию бедер. Добавляйте к дениму блейзеры сочных оттенков или твидовые жакеты, и самые дерзкие топы. Экспериментируйте! Создайте микс из фуксии, насыщенного изумрудного, лавандового, небесно-голубого оттенков — чем ярче, тем лучше.

1. Джинсы Levi's 501, цена по запросу. 2. Блейзер Studio 29, 4 900 руб. 3. Серьги Studio 29 x Beaded Breakfast, 5 990 руб. 4. Топ Lime, 3 999 руб. 5. Туфли Uterque, 6 950 руб.
  1. Джинсы Levi's 501, цена по запросу. 2. Блейзер Studio 29, 4 900 руб. 3. Серьги Studio 29 x Beaded Breakfast, 5 990 руб. 4. Топ Lime, 3 999 руб. 5. Туфли Uterque, 6 950 руб.

Фото: Instagram @ninasandbech / архивы пресс-служб

Корсеты и перья

Следующий пункт — классические брюки-клеш или палаццо, которые способны визуально сделать ноги бесконечными. Эффект «вау» усилят лодочки или мюли с заостренными мысами — выбирайте комфортную высоту каблука, чтобы танцевать до утра! Праздничное настроение образу задаст контрастный корсетный топ и любая стейтмент-сумка — мы выбрали в цвете электрик и с перьями.

К слову, перья вновь вышли из будуаров в вечерний арсенал и перенеслись на топы, платья и даже обувь. Видите трофей — берите, не раздумывая!

1. Ekonika, 9 990 руб. 2. Сумка The Attico, 80 917 руб. 3. Топ Fantome, 21 000 руб. 4. Серьги Herald Percy (poisondrop.ru), 7 000 руб. 5. Брюки Emka, 6 990 руб.
  1. Ekonika, 9 990 руб. 2. Сумка The Attico, 80 917 руб. 3. Топ Fantome, 21 000 руб. 4. Серьги Herald Percy (poisondrop.ru), 7 000 руб. 5. Брюки Emka, 6 990 руб.

Фото: Instagram @sincerelyjules / архивы пресс-служб

Любимое платье + блеск золота

Аксессуары решают! Лаконичное шелковое платье василькового цвета вскружит голову кому угодно, особенно если добавить блеск драгметаллов и пару капель любимого чувственного парфюма для закрепления эффекта. Обрамление из золота дополнит даже самый строгий брючный костюм или черную комбинацию. Гарантируем: будет стильно!

1. Платье RO.KO.KO, 18 900 руб. 2. Парфюмерная вода Splendida Bvlgari Patchouli Tentation, 8 215 руб. 3. Сумка Cult Gaia, 32 100 руб. 4. Босоножки Pinko, цена по запросу.
  1. Платье RO.KO.KO, 18 900 руб. 2. Парфюмерная вода Splendida Bvlgari Patchouli Tentation, 8 215 руб. 3. Сумка Cult Gaia, 32 100 руб. 4. Босоножки Pinko, цена по запросу.

Фото: Instagram @emilisindlev / архивы пресс-служб

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Фото: Instagram

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