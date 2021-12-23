Топ с пятном от кетчупа, дырявые шляпы и другие неряшливые вещи звезд: фото

На светских мероприятиях и на улицах Брэд Питт всегда будто на своей волне — улыбается с фирменным прищуром и машет руками, приветствуя поклонников. При этом актера не смущают пятна пота на футболках (советуем брать пример и не стесняться естественных процессов в своем теле).

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