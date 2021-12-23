Топ с пятном от кетчупа, дырявые шляпы и другие неряшливые вещи звезд: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ким Кардашьян
С Ким Кардашьян стоит брать пример: она никогда не боялась ударить в грязь лицом — даже тогда, когда покупала сапоги Fendi на последние деньги и пробиралась на закрытые вечеринки. Теперь же гардеробной звезды остается только позавидовать, как и талантом оставаться собой в любых ситуациях. Даже выпачканная кондитерским кремом, Ким выглядит сногсшибательно.
Кэти Холмс
Фото: Eastnews
Папарацци часто ловят Кэти Холмс в городе за рутинными делами. Руки и плечи актрисы всегда нагружены набитыми до отвала авоськами, гигантскими холстами, горшками с домашними растениями. Звезда явно торопилась в автосервис, и по дороге, видимо, решила перекусить. О природе пятен на одежде остается только гадать: то ли кетчуп капнул из хот-дога, то ли вишневый джем.
Джонни Депп
Фото: Dpa
В роль Безумного Шляпника Джонни Депп влился на все сто: кепи и шляпы всех мастей редко покидают его образы. Но дольше всех в арсенале актера задержалась серая фетровая федора, заношенная до дыр на тулье. Венчает ее далеко не первой свежести золотистая лента, а на полях аксессуара увековечены следы пальцев звезды кино.
Ирина Шейк
Фото: Eastnews
Ирина Шейк прогуливала по Милане после показа Донателлы Версаче — с головы до ног в одежде бренда. Развернувшись «тем самым» местом к папарацци, модель засветила то, чего от иконы стиля никто не ожидал — явные потертости на брюках и просвечивающиеся бирюзовые стринги в качестве бонуса.
Брэд Питт
Фото: Dpa
На светских мероприятиях и на улицах Брэд Питт всегда будто на своей волне — улыбается с фирменным прищуром и машет руками, приветствуя поклонников. При этом актера не смущают пятна пота на футболках (советуем брать пример и не стесняться естественных процессов в своем теле).
Не застрахованы от модных поражений даже первые леди и жены монархов. Ранее мы обсуждали самые громкие образы Мелании Трамп, Брижит Макрон, княгини Монако Шарлен и других. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Dpa / Globallook