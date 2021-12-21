Матильда Шнурова показала фигуру в ультрадерзком микроплатье с разрезами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Места для фантазии практически не осталось: эта вариация на тему трикотажного платья-майки заслуженно получает статус самого соблазнительного. Лаконичный верх компенсируют экстремальные разрезы юбки, которые начинаются от талии. Что точно оказалось бы лишним в образе, так это нижнее белье — разве что крошечные С-стринги. И больше ничего — только несколько минималистичных украшений.
Кстати, подобным можно порадовать бойфренда в новогоднюю ночь, добавив пару босоножек на запредельно высоких шпильках. Вердикт сезона: разрезы, пусть даже самые нескромные, — абсолютный тренд.
Вопрос о праздничных образах у многих остается открытым. А чтобы случайно не войти в круговорот импульсивных покупок, мы нашли несколько идей, которые помогут составить эффектные аутфиты из того, что уже есть в гардеробе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @matilda.shnurova