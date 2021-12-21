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Матильда Шнурова показала фигуру в ультрадерзком микроплатье с разрезами

Что у Матильды Шнуровой отлично получается, так это мотивировать на занятия спортом — достаточно всего одного взгляда на точеное тело бизнесвумен. Секрет, конечно же, в регулярных тренировках и растяжки, которую теперь экс-супруга Сергея Шнурова несет в массы. Нам же приглянулся не только безупречный рельеф, но и наряд, способный вскружить голову кому угодно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Места для фантазии практически не осталось: эта вариация на тему трикотажного платья-майки заслуженно получает статус самого соблазнительного. Лаконичный верх компенсируют экстремальные разрезы юбки, которые начинаются от талии. Что точно оказалось бы лишним в образе, так это нижнее белье — разве что крошечные С-стринги. И больше ничего — только несколько минималистичных украшений.

Кстати, подобным можно порадовать бойфренда в новогоднюю ночь, добавив пару босоножек на запредельно высоких шпильках. Вердикт сезона: разрезы, пусть даже самые нескромные, — абсолютный тренд.

Матильда Шнурова / Instagram @matilda.shnurova

Вопрос о праздничных образах у многих остается открытым. А чтобы случайно не войти в круговорот импульсивных покупок, мы нашли несколько идей, которые помогут составить эффектные аутфиты из того, что уже есть в гардеробе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @matilda.shnurova

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