Матильда Шнурова показала фигуру в ультрадерзком микроплатье с разрезами

Места для фантазии практически не осталось: эта вариация на тему трикотажного платья-майки заслуженно получает статус самого соблазнительного. Лаконичный верх компенсируют экстремальные разрезы юбки, которые начинаются от талии. Что точно оказалось бы лишним в образе, так это нижнее белье — разве что крошечные С-стринги. И больше ничего — только несколько минималистичных украшений.

Кстати, подобным можно порадовать бойфренда в новогоднюю ночь, добавив пару босоножек на запредельно высоких шпильках. Вердикт сезона: разрезы, пусть даже самые нескромные, — абсолютный тренд.