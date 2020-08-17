Дарья Мороз заинтриговала поклонников соблазнительным образом с блейзером вместо платья
Фото: Instagram @d_moroz
Мороз продолжает блистать на съемочной площадке, радуя фанатов новыми перевоплощениями. На этот раз образ актрисы выстроен вокруг двубортного блейзера oversize в клетку ягодного цвета. Деталь надета на голое тело и отлично вписалась в образ вместо платья. А заодно — повысила градус соблазнительности, поставив акцент на на бесконечно длинных и стройных ногах звезды. Дерзкая «рабочая» униформа для съемок дополнена классическими черными лодочками на каблуках. «Даша, вы просто красотка!», «Выглядите потрясно!», «Шикарная женщина», «Солнце, красота и Афродита!», «Какие ножки!», «Статуэточка» — пишут в комментариях.
После развода с Константином Богомоловым свою личную жизнь Дарья Мороз предпочитает держать в тайне, хоть и не отрицает, что у нее есть роман. А вот экс-супруг не скрывает чувств к Ксении Собчак, которая буквально захватила собой Instagram мужа. Пара часто обменивается признаниями в любви и не скрывает своих чувств от аудитории. Подробнее об одной из самых колоритных пар шоубизнеса — на Passion.ru.
Фото: Instagram @d_moroz
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