Дарья Мороз нашла замену Константину Богомолову?

«Моя личная жизнь покрыта завесой тайны. Она, конечно же, есть, но я не готова о ней говорить. Я не напоказ, я никогда не была напоказ. Моя личная жизнь не напоказ, наверное когда я захочу ее показать, наверное она выйдет наружу. Но пока нет, я не готова выносить ее в публичное пространство», — призналась она в прямом эфире с Агатой Муцениеце.

«Я нормальная молодая женщина, а у нормальных молодых женщин конечно же есть личная жизнь, и это нормально», — кокетничает она.

На вопрос о том, будет ли продолжение «Содержанок», Дарья Мороз не ответила, сославшись на то, что это закрытая информация. Актриса призналась, что понимает желание публики увидеть новые серии, но сама любит открытые финалы.