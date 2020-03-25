Дарья Мороз — откровенно о разводе с Константином Богомоловым и его романе с Ксенией Собчак

Уже больше года поклонники актрисы уверены: Собчак стала причиной развода Дарьи и Константина стала Ксения Собчак. Но актриса опровергла эту информацию в интервью «Комсомольской правде».

«Мы развелись раньше, — сказала Дарья Мороз, давая понять, что Собчак ее мужа не уводила. — И развод прошел цивилизованно, без выяснения отношений».

На вопрос, как ей работается с Богомоловым после расставания, актриса ответила, что сейчас с ним не сотрудничает, но не исключает такой возможности в будущем. Дарья Мороз добавила, что у нее не возникало проблем во время съемок в первом сезоне «Содержанок», режиссером которых был Богомолов. Хотя к тому времени они уже были в разводе.

«Сложностей не возникало. Так или иначе, мы одна команда и творческий тандем. И это важнее личных отношений. Так было, есть и будет, — рассказывает актриса. — Мы с самого начала совместной жизни разделяли семью и работу. После развода ничего не изменилось. Я сыграла в его спектаклях и снялась в «Содержанках». Даже, возможно, работа была более эффективной из-за личной отстраненности», — признается Мороз.