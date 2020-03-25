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Дарья Мороз — откровенно о разводе с Константином Богомоловым и его романе с Ксенией Собчак

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Дарья Мороз и Константин Богомолов

Фото: Starface

Актриса призналась, что ее расставание с супругом прошло без скандалов.

Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись в августе 2018 года после 8 лет брака. А уже через год режиссер отправился в загс с Ксенией Собчак. К тому времени теледива была в разводе всего несколько месяцев.

Дарья Мороз с котом Сиропом

Уже больше года поклонники актрисы уверены: Собчак стала причиной развода Дарьи и Константина стала Ксения Собчак. Но актриса опровергла эту информацию в интервью «Комсомольской правде».

«Мы развелись раньше, — сказала Дарья Мороз, давая понять, что Собчак ее мужа не уводила. — И развод прошел цивилизованно, без выяснения отношений».

На вопрос, как ей работается с Богомоловым после расставания, актриса ответила, что сейчас с ним не сотрудничает, но не исключает такой возможности в будущем. Дарья Мороз добавила, что у нее не возникало проблем во время съемок в первом сезоне «Содержанок», режиссером которых был Богомолов. Хотя к тому времени они уже были в разводе.

«Сложностей не возникало. Так или иначе, мы одна команда и творческий тандем. И это важнее личных отношений. Так было, есть и будет, — рассказывает актриса. — Мы с самого начала совместной жизни разделяли семью и работу. После развода ничего не изменилось. Я сыграла в его спектаклях и снялась в «Содержанках». Даже, возможно, работа была более эффективной из-за личной отстраненности», — признается Мороз.

Дарья и Константин

Фото: Starface

«Константин прекрасный отец и всегда им был. Они с дочкой очень любят друг друга и много общаются. Все свободное время он проводит с Аней, — рассказывает актриса об экс-супруге. — И Аня не чувствует никакого недостатка его внимания, что очень важно. Круто, когда сохраняются классные отношения между родителями и детьми».

Дарья Мороз также рассказала, что воспитывает Аню в строгости. «Она человек очень воспитанный, хорошо знает рамки, границы. Я бы сказала, я ее воспитываю, как меня моя мама, в строгом ключе, но без перегибов. Ей очень многое разрешается. И она мне кажется, не обделена ни вниманием, ни свободой».

Фото и видео: Instagram, Starface

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