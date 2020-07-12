Константин Богомолов показал нежное видео с Ксенией Собчак под душем: «Моя Ксю»
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
В настоящее время режиссер Константин Богомолов временно сменил амплуа для съемок в фильме Федора Бондарчука — супруг Ксении Собчак исполняет в новой ленте одну из ролей. В своем Instagram режиссер рассказал о неожиданном опыте и признался, что именно ему доставляет дискомфорт. Эту публикацию Богомолов посвятил любимой супруге, которую показал в видео-иллюзии с душем. «Работа артистом с классным режиссёром и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Это очень тяжёлая профессия,по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич верит в меня. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться. Я торжественно обещаю за время проекта круто сделать свою работу и при том умудриться не стать артистом. В первую очередь я обещаю это тебе, моя Ксю! И в качестве борьбы с этим подлинным коронавирусом я буду постить только фото красивых людей рядом. Так как рядом со мной есть тот человек, в которого я, даже временно выполняя работу артиста, хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть), то и сомнений нет! Любимая, это я, твой Режиссер!» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Мое счастье)))» — ответила возлюбленному журналистка.
«Люблю когда люди находят друг друга...это редкость...в таком возрасте...и быть счастливыми..завидую...Ксению я сразу поняла..от настоящих мужиков не уходят», «Как она прекрасна в ваших режиссёрских и мужниных руках!!!», «Это Любовь!Бесспорно!)», «Ну ,какая же красотка она у Вас!!!», «Какая вы прекрасная пара», «Это как же здорово, что у вас такие чувства! Вы - счастливые люди! И нам светлей и теплей от вашей любви!», «Да . Хорошее признание!», «Как красиво,вы любите Ксению», «Смотреть приятно как вы трепетно друг к другу», «Такие милые, влюбленные», «Какие чудесные слова, какие вы невероятные!», «Как это мило», — комментируют подписчики. Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно незадолго до развода журналистки с Максимом Виторганом. Буквально через полгода после развода медиадива отправилась под венец с новым избранником.
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Фото: Instagram/@konbog75, @xenia_sobchak
Видео: Instagram/@konbog75
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