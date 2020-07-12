Константин Богомолов показал нежное видео с Ксенией Собчак под душем: «Моя Ксю»

«Мое счастье)))» — ответила возлюбленному журналистка.

«Люблю когда люди находят друг друга...это редкость...в таком возрасте...и быть счастливыми..завидую...Ксению я сразу поняла..от настоящих мужиков не уходят», «Как она прекрасна в ваших режиссёрских и мужниных руках!!!», «Это Любовь!Бесспорно!)», «Ну ,какая же красотка она у Вас!!!», «Какая вы прекрасная пара», «Это как же здорово, что у вас такие чувства! Вы - счастливые люди! И нам светлей и теплей от вашей любви!», «Да . Хорошее признание!», «Как красиво,вы любите Ксению», «Смотреть приятно как вы трепетно друг к другу», «Такие милые, влюбленные», «Какие чудесные слова, какие вы невероятные!», «Как это мило», — комментируют подписчики. Напомним, о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова стало известно незадолго до развода журналистки с Максимом Виторганом. Буквально через полгода после развода медиадива отправилась под венец с новым избранником.

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