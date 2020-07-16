Боди, комбинации и платья от-кутюр: в чем делают «постельные» фото Бочкарева, Перминова и другие звезды
Фото: Instagram @lenaperminova
Звезда сериала «Счастливы вместе» смело демонстрирует фигуру с самых выгодных ракурсов и неустанно флиртует с фолловерами. В одной из последних публикаций Наталья Бочкарева поделилась чувственным черно-белым снимком, на котором позирует в полупрозрачном черном боди, окружив себя подушками. Десятки комплиментов не заставили себя ждать. «Какая же красивая», «Богиня! Невероятная», «Шикарные ножки» — пишут в комментариях.
Елена Перминова отдыхает в компании четвероногих друзей, которые стали героями одного из ее селфи в спальне. Модель и многодетная мама показала аутфит в духе островной нимфы, подчеркнув стройные ноги мини-юбкой с «хищным» принтом. В союзе с ней — крошечный топ из фактурного трикотажа фисташкового цвета.
Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан в популярном сериале «Великолепный век», восхитила поклонников летним фото, на котором позирует в легком платье мятного цвета. Тонкие бретели едва держатся на плечах, а декольте оставляет мало места для фантазии.
Не сдерживали бурных эмоций и поклонники Ирины Круг, увидев, как эффектно любимая исполнительница позирует, лежа на кровати. На ней — изящное шелковое платье-макси, подол которого кокетливо приподнят, и классические лодочки на шпильке.
Светлана Бондарчук решила не мелочиться и подразнила подписчиков целой серией «постельных» фото. Облегающее мятное боди, поставившее акцент на стройной фигуре и бесконечных ногах, привело публику в восторг. «На эти ноги можно смотреть вечно», «Длинноногая, что бесите! Очень», «Света, фигура — супер! А эта мята на загоревшем теле — вообще улет!» — пишут в комментариях.
Яна Рудковская продолжает демонстрировать коллекцию шелковых пижам с монограммами Дома Louis Vuitton. Развлекать фолловеров своими видео светская львица продолжает и после скандала с Ритой Дакотой, причиной которого стал розыгрыш дизайнерских сумок.
Ранее мы рассказывали, как звездные модницы носят резиновую обувь летом. Учимся вписывать кроксы в образы с летними платьями и носить шлепанцы с носками так, как это делают Светлана Бондарчук, Ксения Бородина и другие селебрити.
Фото: Instagram
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