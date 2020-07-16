Боди, комбинации и платья от-кутюр: в чем делают «постельные» фото Бочкарева, Перминова и другие звезды

Режим самоизоляции во многом «одомашнил» контент в звездных Instagram-аккаунтах. Яна Рудковская принялась снимать забавные ролики, то наряжаясь в шелковые пижамы, то дефилируя в дизайнерских пледах и на каблуках. Наталья Бочкарева примерила на себя большинство онлайн-трендов и успела поучаствовать во всех челленджах, а Светлана Бондарчук смело показывала фото без прикрас. Предлагаем пробраться в спальни селебрити и взять на заметку, как делать эффектные «постельные» снимки!