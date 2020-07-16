passion.ru

Боди, комбинации и платья от-кутюр: в чем делают «постельные» фото Бочкарева, Перминова и другие звезды

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Режим самоизоляции во многом «одомашнил» контент в звездных Instagram-аккаунтах. Яна Рудковская принялась снимать забавные ролики, то наряжаясь в шелковые пижамы, то дефилируя в дизайнерских пледах и на каблуках. Наталья Бочкарева примерила на себя большинство онлайн-трендов и успела поучаствовать во всех челленджах, а Светлана Бондарчук смело показывала фото без прикрас. Предлагаем пробраться в спальни селебрити и взять на заметку, как делать эффектные «постельные» снимки!

Звезда сериала «Счастливы вместе» смело демонстрирует фигуру с самых выгодных ракурсов и неустанно флиртует с фолловерами. В одной из последних публикаций Наталья Бочкарева поделилась чувственным черно-белым снимком, на котором позирует в полупрозрачном черном боди, окружив себя подушками. Десятки комплиментов не заставили себя ждать. «Какая же красивая», «Богиня! Невероятная», «Шикарные ножки» — пишут в комментариях.

Наталья Бочкарева / Instagram @natalia_bochkareva_official

Елена Перминова отдыхает в компании четвероногих друзей, которые стали героями одного из ее селфи в спальне. Модель и многодетная мама показала аутфит в духе островной нимфы, подчеркнув стройные ноги мини-юбкой с «хищным» принтом. В союзе с ней — крошечный топ из фактурного трикотажа фисташкового цвета.

Елена Перминова / Instagram @lenaperminova

Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан в популярном сериале «Великолепный век», восхитила поклонников летним фото, на котором позирует в легком платье мятного цвета. Тонкие бретели едва держатся на плечах, а декольте оставляет мало места для фантазии.

Мерьем Узерли / Instagram @meryemuzerlimeryem

Не сдерживали бурных эмоций и поклонники Ирины Круг, увидев, как эффектно любимая исполнительница позирует, лежа на кровати. На ней — изящное шелковое платье-макси, подол которого кокетливо приподнят, и классические лодочки на шпильке.

Ирина Круг / Instagram @irinakrug

Светлана Бондарчук решила не мелочиться и подразнила подписчиков целой серией «постельных» фото. Облегающее мятное боди, поставившее акцент на стройной фигуре и бесконечных ногах, привело публику в восторг. «На эти ноги можно смотреть вечно», «Длинноногая, что бесите! Очень», «Света, фигура — супер! А эта мята на загоревшем теле — вообще улет!» — пишут в комментариях.

Светлана Бондарчук / Instagram @a030aa

Яна Рудковская продолжает демонстрировать коллекцию шелковых пижам с монограммами Дома Louis Vuitton. Развлекать фолловеров своими видео светская львица продолжает и после скандала с Ритой Дакотой, причиной которого стал розыгрыш дизайнерских сумок.

Яна Рудковская / Instagram @rudkovskayaofficial

Ранее мы рассказывали, как звездные модницы носят резиновую обувь летом. Учимся вписывать кроксы в образы с летними платьями и носить шлепанцы с носками так, как это делают Светлана Бондарчук, Ксения Бородина и другие селебрити.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!