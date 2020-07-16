Платье на тонких бретелях, волосы без укладки: Мерьем Узерли показала непринужденное фото
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
36-летняя звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли побаловала подписчиков в Instagram ( а их у нее больше 6 млн) нежным и непринужденным фото. Часто актриса, которая является и востребованной моделью, публикует в социальной сети кадры фотосессий — с шикарным макияжем и в дорогих нарядах.
Новая фотография передала совершенно иную атмосферу: в кадре Мерьем лежит на боку, на ней надето летнее платье с тонкими бретелями, под которым нет белья. Актриса нанесла минимум макияжа и решила обойтись без укладки.
«Наша Мерьем — любимая», «Самая красивая артистка», «Мерьем, какая вы классная», «Образец красоты, женственности, стиля и артистизма», «Не могу глаз от вас отвести», «Ну как можно быть такой красивой?», «Вы завораживаете!», «Королева красоты», — написали поклонники актрисы в комментариях.
Напомним, Мерьем Узерли снялась в 20 фильмах, но мировую известность ей принесла роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век». Несмотря на то, что актриса из-за беременности покинула проект раньше времени (роль жены султана Сулеймана доигрывала другая артистка), образ Хюррем в сознании фанатов фильма связан только с именем Мерьем Узерли.
Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли
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