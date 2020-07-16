Платье на тонких бретелях, волосы без укладки: Мерьем Узерли показала непринужденное фото

36-летняя звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли побаловала подписчиков в Instagram ( а их у нее больше 6 млн) нежным и непринужденным фото. Часто актриса, которая является и востребованной моделью, публикует в социальной сети кадры фотосессий — с шикарным макияжем и в дорогих нарядах.

Новая фотография передала совершенно иную атмосферу: в кадре Мерьем лежит на боку, на ней надето летнее платье с тонкими бретелями, под которым нет белья. Актриса нанесла минимум макияжа и решила обойтись без укладки.