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Платье на тонких бретелях, волосы без укладки: Мерьем Узерли показала непринужденное фото

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Мерьем Узерли

Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Актриса и модель Мерьем Узерли собрала множество комплиментов от фанатов со всего мира.

36-летняя звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли побаловала подписчиков в Instagram ( а их у нее больше 6 млн) нежным и непринужденным фото. Часто актриса, которая является и востребованной моделью, публикует в социальной сети кадры фотосессий — с шикарным макияжем и в дорогих нарядах.

Новая фотография передала совершенно иную атмосферу: в кадре Мерьем лежит на боку, на ней надето летнее платье с тонкими бретелями, под которым нет белья. Актриса нанесла минимум макияжа и решила обойтись без укладки.

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📸 @gabo_photos

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

«Наша Мерьем — любимая», «Самая красивая артистка», «Мерьем, какая вы классная», «Образец красоты, женственности, стиля и артистизма», «Не могу глаз от вас отвести», «Ну как можно быть такой красивой?», «Вы завораживаете!», «Королева красоты», — написали поклонники актрисы в комментариях.

Напомним, Мерьем Узерли снялась в 20 фильмах, но мировую известность ей принесла роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век». Несмотря на то, что актриса из-за беременности покинула проект раньше времени (роль жены султана Сулеймана доигрывала другая артистка), образ Хюррем в сознании фанатов фильма связан только с именем Мерьем Узерли.

Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли

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