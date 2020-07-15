Бондарчук — в кроксах, Кудрявцева — в неоновых вьетнамках: как звезды носят резиновую обувь

Лера Кудрявцева — настоящая рекордсменка по числу неоновых аутфитов. В них она появляется и на телевидении, и на домашних фото, и на пляже. На этот раз ведущая зарифмовала ярко-желтые вьетнамки с неоновой юбкой, оттенок которой перекликается с кокетливой заколкой на волосах. Соединила образ объемная футболка цвета пыльной розы, будто позаимствованная у бойфренда.