Бондарчук — в кроксах, Кудрявцева — в неоновых вьетнамках: как звезды носят резиновую обувь
Фото: Instagram @leratv
Героями Instagram Светланы Бондарчук стали лазурно-голубые кроксы, которые она надевает как на прогулки с лабрадудлем Фанни, так и на яхтенные прогулки. Самая неоднозначная обувь не вызывает никаких сомнений в образе светской львицы: в сочетании с ягодно-красной комбинацией в мелкий горошек резиновые клоги выглядят вполне органично.
Фото: Instagram @a030aa
Лера Кудрявцева — настоящая рекордсменка по числу неоновых аутфитов. В них она появляется и на телевидении, и на домашних фото, и на пляже. На этот раз ведущая зарифмовала ярко-желтые вьетнамки с неоновой юбкой, оттенок которой перекликается с кокетливой заколкой на волосах. Соединила образ объемная футболка цвета пыльной розы, будто позаимствованная у бойфренда.
Фото: Instagram @leratv
Ксения Бородина, по всей видимости, внимательно смотрела модные показы весенне-летнего сезона. Полученную с подиума теорию она ловко применила на практике, совместив массивные резиновые слайды, разработанные Канье Уэстом, с плотными белоснежными носками.
Фото: Instagram @borodylia
Без тотальной перезагрузки и детокса этим летом не осталась и Эвелина Бледанс, которая отдыхает в одном из сочинских санаториев вместе с сыном. Актриса сделала ставку на комфорт, добавила яркости и не прогадала: образ с платьем-макси в пеструю полоску, широкополой шляпой в оттенке «электрик» и неноновыми розовыми вьетнамками отлично вписался в сочные краски лета.
Фото: Instagram @bledans
Мария Горбань показала, как нарядиться в цвета Барби с головы до ног, и получила массу комплиментов от фолловеров. Расслабленный образ актрисы выстроен вокруг свободного костюма с кюлотами и просторной сорочки. По цвету комплекту вторит ободок, украсивший прическу звезды, а на контрасте играют массивные шлепанцы на брутальной подошве и компактная сумка.
Фото: Instagram @gorban_masha
Кокетливые шлепанцы на танкетке, щедро декорированные объемными цветами, стали визитной карточкой Анастасии Волочковой. В них балерина дефилирует в окружении идеальных газонов своего особняка, а сочетает с самыми разными предметами гардероба: то с рваными джинсами и толстовкой oversize, то с ультракороткими шортами.
Фото: Instagram @volochkova_art
Образ Виктории Дайнеко стремится к минимализму и абсолютно точно подходит для длительных прогулок под жарким солнцем. Мини-юбка из дымчатого меланжевого трикотажа замиксована с базовой белой футболкой. В цветовом союзе с последней выступают удобные вьетнамки.
Фото: Instagram @victoriadaineko
Несмотря на закрытые границы, звездные модницы не унывают и продолжают демонстрировать летние наряды на российских курортах. Как одеваются на яхтенные прогулки Татьяна Навка, Ксения Бородина, Анна Нетребко и другие знаменитости — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!