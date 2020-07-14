«Из-за нее меня унижают и оскорбляют»: Рудковская эмоционально ответила на обвинения Дакоты

Также важно подчеркнуть, что формулировки — «раздаём» и «халява» неуместны в коммуникации, о чем я в минутной беседе и сказала Рите. Далее никто никого из круга не выгонял, человек сам пожелал покинуть круг, правда, далеко не сразу, а на следующий день, когда пришло 150 тыс подписчиков. Я считаю, все, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, — это просто-напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как все было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты. Я молчала, т.к не думала, что всё дойдёт до такого абсурда. Но это случилось! Нарушив правила участия, человек устроил Хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву!» — написала Рудковская на своей странице в Instagram.