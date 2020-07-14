«Из-за нее меня унижают и оскорбляют»: Рудковская эмоционально ответила на обвинения Дакоты
Фото: Instagram Яны Рудковской
«Как Вы знаете, недавно мы запустили акцию, где мы дарим изделия Легендарного бренда подписчикам, они открывают для себя новые интересные аккаунты, а в свою очередь к нам приходят новые фолловеры. Мы придумали эту историю, где, как и для подписчиков, так и для участников круга, есть определённые правила! Рита Дакота была одним из участников круга, и я была абсолютно не против ее участия, как и в прошлых наших акциях. К ней у меня была лишь одна просьба — заменить фото, т.к на ней были чужие вещи — бутика которые не имели отношение к акции, и для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков.
Также важно подчеркнуть, что формулировки — «раздаём» и «халява» неуместны в коммуникации, о чем я в минутной беседе и сказала Рите. Далее никто никого из круга не выгонял, человек сам пожелал покинуть круг, правда, далеко не сразу, а на следующий день, когда пришло 150 тыс подписчиков. Я считаю, все, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, — это просто-напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как все было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты. Я молчала, т.к не думала, что всё дойдёт до такого абсурда. Но это случилось! Нарушив правила участия, человек устроил Хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву!» — написала Рудковская на своей странице в Instagram.
Кроме того, продюсер ответила на обвинения в том, что она якобы ставит себя выше людей с более низким достатком: «Я категорическии против классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации любой формы, а оскорбительное поведение, буллинг, презрение и ничем неприкрытая агрессия мне откровенно чужды. Рита Дакота, Вы живете в ванильном мире, где к Вам нельзя обратиться с просьбой? Вы готовы крушить все и всех на своём пути?! Вы не считаете, что, возможно, уже достаточно оскорблений и унижений в адрес мой, бренда, который совершенно непричастен к данной акции и участников круга, простите за смелость сказать, таких же людей, как и Вы? Но я смотрю, Вам мало крови и Вы написали еще один пост! Все доказательства моих слов у меня есть!»
Напомним, что яблоком раздора стала фотография, сделанная Ритой Дакотой в бутике Louis Vuitton для рекламы розыгрыша сумок бренда. Координатор розыгрыша попросил Риту удалить снимок. Сразу после этого певице, по ее словам, позвонила Яна Рудковская и наговорила много обидных слов, назвав себя «вип-клиентом и другом бренда», а Риту — «дешмански» выглядящей девушкой. Позже Яна Рудковская объяснила свою позицию прессе, а Дакота высмеяла попытку продюсера с ней помириться.
Фото и видео: Instagram
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